Haberskirchen erkämpft sich den ersten Dreier nach der Winterpause

In den Anfangsminuten war es ein ausgeglichenes Spiel, wobei Arnstorf mit einem Lattenknaller nach 10 Minuten das Spiel eröffnete. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite, konnte sich Matthias Denk durchsetzen und er erzielte nach 15 Minuten den Führungstreffer für Haberskirchen. Haberskirchen war dann spielbestimmend, ohne nachlegen zu können. Arnstorf investierte dann mehr und kam immer wieder gefährlich vor das Tor der SpVgg. Der Gast nutzte dann einen Stellungsfehler in der Verteidigung der Heimmannschaft und konnte verdient in der 21. Minute ausgleichen. Das Spiel wogte nun hin und her, aber bis zur Pause konnte keine Mannschaft einen weiteren Treffer erzielen.

So ging es Leistungsgerecht in die Pause.

Nach der Pause drückten die Gelb-Schwarzen auf den Führungstreffer, konnten aber das Spielgerät trotz mehrerer guter Chancen nicht im Tor unterbringen. Arnstorf blieb seinerseits immer durch Konter gefährlich, die aber ebenfalls nicht zum Erfolg führten. In der 70. Minute bekam der Gast einen berechtigten Elfmeter zugesprochen, den allerdings Michael Eberl sicher hielt. Das i-Tüpfelchen auf die seit Wochen bärenstarken Leistungen des Keepers. Dies war dann das Signal für die Heimelf nochmal alles reinzuwerfen. Es dauerte allerdings bis zur 87. Minute, bis sich die Mannschaft mit dem Führungstreffer belohnte. Moritz Wimmer zog an der Außenlinie aufs Tor und seine scharfe Hereingabe/Torschuss wurde von einem Gegenspieler ins eigene Tor gelenkt zum vielumjubelten Siegtreffer. Arnstorf gab sich aber nicht auf und hatte noch eine Chance zum Ausgleich, aber die vielbeinige Abwehr der Heimelf hielt stand.

Am Ende ein verdienter Sieg des Willens. Mit diesem Sieg hat man sich aller Abstiegssorgen entledigt und kann nun die kommenden Aufgaben befreit angehen.