Haberskirchen empfängt den TSV Massing – Spannung garantiert

Die SpVgg Haberskirchen steht am kommenden Sonntag erneut im Mittelpunkt, wenn der TSV Massing zum nächsten Heimspiel anreist. Die Gastgeber haben einen beeindruckenden Saisonstart hingelegt und wollen ihren Lauf fortsetzen, doch die Partie birgt mehr Brisanz, als der Blick auf die Tabelle vermuten lässt.

Gegen Massing könnte man meinen, dass die Rollen klar verteilt sind: ein Punkt nach vier Spielen, 15 Gegentore, zuletzt ein 0:4 in Taubenbach. Doch wer so denkt, könnte am Sonntag sein blaues Wunder erleben.

Das 1:1 vom vergangenen Wochenende war am Ende verdient, dennoch haderte man mit ausgelassenen Chancen. Trotz des kleinen Dämpfers bleibt die Stimmung im Umfeld hervorragend – niemand hatte mit einem derart starken Auftakt gerechnet.

Haberskirchen weiß aus schmerzhaften Erfahrungen, dass Massing gerade gegen die SpVgg oft über sich hinauswächst. Coach Jan Bühler wird seine Mannschaft also eindringlich warnen: Nur wenn die 15 Mann um Kapitän Jonas Busler wieder 100 Prozent abrufen, wird es ein schwerer Nachmittag für die Gäste.

TSV Massing: Wacklige Defensive, aber brandgefährlich

Die Gäste aus Massing stehen unter Druck. Ein Punkt aus vier Spielen und eine Defensive, die bereits 15 Gegentreffer hinnehmen musste – das Trainerduo Dominik Groß und Thomas Auer hat einiges zu korrigieren.

Offensiv jedoch ist Massing keineswegs zu unterschätzen: Spielertrainer Thomas Auer führt mit drei Treffern die interne Torjägerliste an. Auf ihn muss Haberskirchen besonders achten. Massing wird alles daransetzen, die Negativserie zu stoppen und dem Favoriten ein Bein zu stellen.

Zweite Mannschaft: Derby gedreht – jetzt nachlegen

Auch die Zweite der SpVgg strahlt nach dem Derbyerfolg. Ein 1:3 zur Pause wurde in eine leidenschaftliche Aufholjagd verwandelt – am Ende stand ein viel umjubelter Sieg.

Gegen Massing wartet nun ein Gegner, der noch ohne Punkt dasteht. Doch die Devise ist klar: Konzentration, Konsequenz und drei Punkte, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Kapitän Lukas Berngehrer wird seine Mannschaft entsprechend einstellen.

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