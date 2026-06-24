Haberskirchen: Bühler übernimmt - Stuckenberger kommt aus Landesliga

Von links nach rechts: Sportlicher Leiter Matthias Mayerhofer, Trainer Jan Bühler, Neuzugang Korbinian Stuckenberger, Sportlicher Leiter Markus Leitl – Foto: A. Hofer

Die SpVgg Haberskirchen geht mit einem neuen Übungsleiter in die Spielzeit 2026/2027. Jan Bühler - früherer Nachwuchstrainer des FC Dingolfing und SSV Jahn Regensburg - übernimmt das Coaching beim Kreisklassisten, der in der abgelaufenen Runde von Dominik Riemer und Markus Schlappinger angeleitet wurde. Eigengewächs Riemer stand drei Jahre als spielender Chefanweiser in der Verantwortung des früheren Bezirksligisten.

"Bei Dominik und Markus möchten wir uns ganz herzlich für ihrer hervorragende Arbeit bedanken. Dominik hat uns frühzeitig darüber informiert, dass er nicht weitermachen wird. Der ganze Verein hofft, dass er uns als Spieler erhalten bleibt, denn das wäre für uns enorm wichtig“, sagt Haberskirchens Sportlicher Leiter Matthias Mayerhofer. Mit dem 27-jährigen Jan Bühler konnten die Verantwortlichen einen jungen Chefanweiser verpflichten, der bislang ausschließlich im Nachwuchsbereich tätig war. "Jan hat beim FC Dingolfing und vor allem im Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn Regensburg bereits viel gesehen und sicherlich einiges mitnehmen können. Er hat fachliches Knowhow, ist extrem motiviert, und spricht die Sprache der Spieler. Von dieser Kombination erhoffen wir uns einiges“, betont Mayerhofer.

Besonders stolz macht die Gelb-Schwarzen der Transfer von Korbinian Stuckenberger, der vom FC Dingolfing zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Der 23-Jährige war in der Bezirksliga-Meisterschaft der BMW-Städter eine unumstritten Stammkraft und bestritt in den vergangenen beiden Jahren 56 Landesliga-Einsätze, bei denen er sich viermal in die Torschützenliste eintragen konnte. "Korbi ist für uns ein echter Königstransfer. Einen Spieler mit dieser Qualität zu bekommen, ist für uns außergewöhnlich. Er wird uns definitiv voranbringen“, ist Mayerhofer überzeugt. Trotz des Coups bleibt man im SpVgg-Lager jedoch auf dem Boden. "Wir haben keinen sonderlich großen Kader, erst 2027 und 2008 rücken wieder ein paar richtig gute Nachwuchsspieler nach. Daher ist es unser primäres Ziel, eine sorgenfreie Kreisklassen-Saison zu spielen“, betont Matthias Mayerhofer.