Haberskirchen beendet Jahr mit 6 Punkten

Auch die Erste Mannschaft ging stark ersatzgeschwächt ins Spiel, konnte aber die Partie für sich entscheiden. Nach einer kurzen Abtastphase übernahm Haberskirchen die Kontrolle.

Ein präziser Pass von Felix Berngehrer erreichte Moritz Wimmer, der im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der souveräne Schiedsrichter Christian Berg zeigte auf den Punkt, und Johannes Wimmer verwandelte den Elfmeter sicher zur 1:0-Führung in der 15. Minute. Haberskirchen blieb am Drücker, verpasste jedoch weitere Treffer. In der 38. Minute entschied der Schiedsrichter nach einer unübersichtlichen Aktion im Haberskirchener Strafraum ebenfalls auf Elfmeter – der Ausgleich war perfekt. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt: Nur zwei Minuten später legte Thomas Wimmer für seinen Bruder Moritz auf, der überlegt zum 2:1 einschob. Mit dieser Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Johanniskirchen, Druck aufzubauen, setzte aber meist auf lange Bälle, die sichere Beute der Abwehr oder von Torhüter Michael Eberl wurden. Haberskirchen konzentrierte sich auf die Defensive und lauerte auf Konter. Die zweite Hälfte blieb ereignisarm: Johanniskirchen konnte nicht, Haberskirchen wollte nicht. In den Schlussminuten warfen die Gastgeber alles nach vorne, doch Haberskirchen vergab drei große Chancen zur Entscheidung – Thomas, Johannes und Moritz Wimmer scheiterten jeweils am Keeper. So blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Auswärtssieg.