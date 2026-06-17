Haberkorn: Als Spielertrainer vom SV Kleestadt zum SV Sickenhofen Aus der Kreisoberliga und einem unrühmlichen Ende in Kleestadt zu den „Champions-League-Kabinen“ in die Kreisliga A von Max Schäfer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Alexander Haberkorn, in rot im Zweikampf mit Bad König/Zell-Akteur Benedikt Koch, leitet künftig als Spielertrainer die Geschicke beim SV Sickenhofen. – Foto: Carsten Koch - Archiv

Dieburg. Nach dem vorzeitigen Ende beim Kreisoberligisten SV Kleestadt steht die Zukunft von Alexander Haberkorn fest. Der 38-jährige Spielertrainer wechselt in die Kreisliga A zum SV Sickenhofen. Haberkorn war enttäuscht von der Vorgehensweise der Kleestädter Vereinsführung, freut sich mittlerweile aber schon unter anderem auf die beeindruckenden „Champions-League-Kabinen“ bei seinem künftigen Club.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Darmstädter Echo. Das Kapitel beim SV Kleestadt endete für Alexander Haberkorn früher als erwartet. Dabei sah es im Winter erst noch nach Kontinuität aus. „Im Februar gab es die Zusage für die Saison 2026/27 von beiden Seiten“, erklärt Haberkorn. Seine Analyse des Kaders, der die abgelaufene Spielzeit auf Platz 13 von 16 beendete, fiel realistisch aus: „Das ist eine geile Mannschaft mit coolen Typen, aber wir hatten nicht die Qualität im Kader, um in der Kreisoberliga eine gute Rolle zu spielen. Deshalb wollte ich sportlich etwas aufbauen und ein paar Neuzugänge dazuholen.“ Intensive Gespräche mit potenziellen Kandidaten sowie ein bereits feststehender Transfer von Nikita Aman (SG Langstadt/Babenhausen) erübrigten sich, da sich der Verein März Mitte doch dazu entschied, die Zusammenarbeit mit Haberkorn zum Saisonende zu beenden.

Das Aus in Kleestadt: „Von der Vorstandschaft war ich enttäuscht“ Kleestadts sportlicher Leiter Colja Wesp stellte in einer Vereinsmitteilung klar: „Diese Entscheidung war das Ergebnis eines langen und ehrlichen Analyseprozesses“, und sei unabhängig von Einzelergebnissen gefallen. „Wir haben Sergej (Alexander Haberkorn) die Entscheidung mitgeteilt, dass wir den Weg sportlich doch nicht weiter gemeinsam gehen wollen.“ Haberkorns Nachfolger wird Nils Herdt, der ebenfalls Erfahrung in der Hessenliga gesammelt hat und auch von der SG Langstadt/Babenhausen zum SVK stößt – ebenso als Spielertrainer. Ein Vorstandsmitglied soll den Schlüssel spontan in der letzten Maiwoche bei Haberkorn abgeholt haben. Dabei habe das Vorstandsmitglied mitgeteilt, er brauche die letzten Einheiten sowie das Spiel gegen die SG Mosbach/Radheim nicht mehr leiten, erinnert sich Haberkorn. „Ich war nicht einmal böse, es hatte mir ohnehin gereicht, nachdem ich auf diese Weise trotz vorheriger Zusage gegangen worden bin“, gesteht der Coach. „Die Kleestädter Mannschaft besteht nur aus super Jungs, auf die man sich allesamt verlassen kann. Von der Vorstandschaft war ich enttäuscht, das wissen die auch. Trotzdem will ich dem Verein kein böses Blut gegenüber, ich wünsche dem Team nur das Beste.“