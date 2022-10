Haberer's 13-Minuten-Hattrick - Emmering schlägt Egenburg deutlich

Doch der Chancenwucher von Emmering ging weiter. Bergen schoss aus der Drehung am Tor vorbei. Pielmeier schoss nach Zuspiel von Theobald über das Tor und einen Querpass von Pielmeier schoss Theobald über das Tor. Kurz vor der Pause dann der einzige Egenburger Torschuss in den kompletten 90 Minuten, doch Vogel konnte den Ball von Berglmeir aus 16 Metern halten.

Die Emmeringer Bemühungen wurden dann in der 23. Minute belohnt. Bergen flankte in die Mitte wo Seemann auf Paluca köpfte, dessen Ablage schoss Theobald zum Ausgleich ins Tor. Emmering drückte jetzt weiter und Egenburg kam nicht ins Spiel. Die Gastgeber konnten nur lange Bälle spielen, die alle gut von Emmering verteidigt wurden.

Und wie es für Emmering diese Saison so läuft, fiel das Tor dann aus dem Nichts für Egenburg. Karl setzte sich außen gut durch und dessen scharfe Flanke bugsierte Kieslinger aus kurzer Distanz in das eigenen Tor. Doch der Gegentreffer warf Emmering nicht aus der Bahn. Man machte sofort weiter. Wenige Minuten nach dem Tor, legte Theobald für Seemann ab, der aber über das Tor schoss.

Danach ging es mit einem schmeichelhaften Unentschieden für Egenburg in die Pause.

Egenburg stellte nach der Pause um, doch am Spielverlauf änderte sich nichts. Emmering war klar überlegen, hatte mehr Ballbesitz und das Spiel ging quasi nur auf ein Tor. Wenige Minuten waren gespielt, als Haberer einen schnell ausgeführten Freistoss auf Seemann quer spielte, doch Wagner war zur Stelle und den Nachschuss von Paluca konnte die Egenburger Abwehr blocken. In der 62. Minute schoss Kajtazi einen Volley nach Doppelpass mit Theobald am Tor vorbei und wenige Minuten später schoss Theobald nach Einwurf aus der Drehen ans Aussennetz.

In der 64. Minute brach dann der Bann. Seemann tankte sich durch drei Egenburger durch und spielte in den Lauf von Haberer, der ins lange Eck zur hochverdienten Führung traf. Es dauerte nur wenige Minuten bis Emmering nachlegte. Kajtazi machte ein Zuspiel von Wilhelm fest und stecke auf Haberer durch, der Wagner zum 3:1 tunnelte. Erneut nur wenige Minuten später schoss Haberer, nach Zuspiel von Schunn eigentlich harmlos, zentral auf das Tor, doch Wagner rutschte der Ball durch die Hände zur Vorentscheidung.

Bei Egenburg war die Luft nun komplett raus und Emmering verteidigte es sicher nach Hause. Chancen für die Gastgeber gab es in Halbzeit zwei keine. Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff verarbeitete Paluca ein hohes Zuspiel von Kajtazi gut, und traf aus der Drehung zum 5:1. Die letzte Möglichkeit hatte dann Kljajic, doch sein Freistoss vom 16ner ging in die Mauer und der Nachschuss am Tor vorbei.

Am Ende stand ein verdienter Sieg für den Gast aus Emmering, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Die Gäste hatten Egenburg 90 Minuten lang im Griff und spielten sich in Halbzeit zwei in einen Rausch. Auch wenn die Chancen auf die Meisterrunde schwindend gering sind, möchte man sich möglichst mit einem Heimsieg am kommenden Wochenende gegen des TSV Türkenfeld in die Winterpause verabschieden. Denn am letzten Spieltag ist man Spielfrei.