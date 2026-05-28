Haberäcker bleibt trotz langer Leidenszeit SV Meppen Frauen setzt Zeichen des Vertrauens von red · Heute, 09:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Der SV Meppen geht den eingeschlagenen Weg mit Maren Haberäcker weiter. Die Offensivspielerin hat ihren Vertrag bei den Emsländerinnen verlängert und bleibt damit auch künftig Teil des Teams in der 2. Frauen-Bundesliga.

Sportlich verliefen die vergangenen beiden Jahre für die 28-Jährige allerdings äußerst bitter. Noch bevor Haberäcker überhaupt ihr erstes Pflichtspiel für den SV Meppen absolvieren konnte, zog sie sich in der Vorbereitung auf die Saison 2024/2025 einen Kreuzbandriss zu. Nach monatelanger Reha kämpfte sie sich Schritt für Schritt zurück und stand Mitte 2025 kurz vor ihrem Comeback, ehe sie erneut schwer verletzt wurde. Während ihres Wiedereinstiegs erlitt sie einen weiteren Kreuzbandriss und fiel dadurch auch für die komplette Saison 2025/2026 aus. Trotz dieser langen Ausfallzeit hält der Verein an der vielseitig einsetzbaren Offensivspielerin fest. Intern genießt Haberäcker weiterhin hohes Ansehen, blieb während ihrer Reha eng an Mannschaft und Verein angebunden und war regelmäßig Teil des Teamalltags.

„Immer positiv geblieben“ Haberäcker selbst beschreibt die vergangenen Monate als schwierige Phase, hebt zugleich aber die Unterstützung des Vereins hervor: „Natürlich waren die vergangenen beiden Jahre sportlich unglaublich schwierig“, sagt sie. „Trotzdem habe ich mich beim SV Meppen jederzeit unterstützt und wertgeschätzt gefühlt.“ Genau deshalb bedeute ihr die Vertragsverlängerung viel: „Für mich ist das ein großes Zeichen des Vertrauens.“ Cheftrainerin Katharina Börger sieht in der Entscheidung bewusst mehr als nur eine sportliche Personalie. „Maren hat in den vergangenen beiden Jahren enormes Verletzungspech erlebt und ist trotzdem immer positiv geblieben“, erklärt Börger. Gleichzeitig hebt sie die fußballerischen und menschlichen Qualitäten der Offensivspielerin hervor: „Sie arbeitet sehr professionell, bringt fußballerisch viel Qualität mit und passt menschlich hervorragend in unsere Mannschaft.“