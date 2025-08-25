„Haben zusammengehalten, füreinander gekämpft“ – Malching schlägt Adelshofen deutlich

Beim Absteigerduell zwischen Adelshofen und Malching hätte man ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Doch es kam ganz anders.

Adelshofen – Der Blick auf die beiden Trainer sprach Bände. Adelshofens Coach Johannes Schöttl beim Schlusspfiff mit gesenktem Kopf, die Hände tief in die Taschen vergraben. Sein Malchinger Kollege Ziyad Hayat dagegen mit Urschrei beim Schlusspfiff und im Teamkreis immer noch mit voller Power. Denn seine Spieler hatten einen klaren 4:0 (3:0)-Sieg eingefahren. Philip Dums, Dominic Frieß per Elfmeter, Christoph Hammerl und Marcel Eder hatten mit ihren Treffern für ausgesprochen gute Laune bei Hayat gesorgt.

Dabei waren die Voraussetzungen nicht die besten, denn der Malchinger Coach hatte ein Trio im wahren Sinn des Wortes über Nacht ersetzen müssen. Bei zwei Spielern waren alte Verletzungen aufgerissen, Kapitän Paul Hartinger sah Vaterfreuden entgegen. „Aber wir haben zusammengehalten, füreinander gekämpft“, klopfte Hayat seinen Mannen verbal kräftig auf die Schultern.

Erster Treffer löst den Offensivknoten

Vor allem die vier erzielten Tore waren ihm wichtig, nachdem die Offensivbilanz in der vergangenen Saison recht dürftig ausgefallen war. Allerdings hatte in der insgesamt durchschnittlichen Begegnung gut 20 Minuten nichts auf ein klares Ergebnis hingedeutet. „Der erste Treffer war so was wie ein Knotenlöser“, räumte Hayat ein. Dann aber flutschte es bei den Gästen aus Malching so richtig. Bis zur Pause war so etwas wie eine Vorentscheidung bereits gefallen. „Wir wollten aber noch den vierten Treffer, um ganz sicher zu gehen“ so Hayat.

Das gelang, weil sich Adelshofens Defensivreihe einen ausgesprochen gastfreundlichen Tag genehmigt hatte. „Dreimal haben wir eigentlich aufgelegt und der Elfmeter war dumm“, kommentierte SVA-Trainer Johannes Schöttl das Abwehrverhalten seiner Mannschaft und sprach von groben Patzern.

Adelshofen muss vier Stammspieler ersetzen

Das Bemühen, ein paar Offensivakzente zu setzen, war den Adelshofenern nicht abzusprechen. So hätte Luca Turacci kurz nach dem Seitenwechsel das 1:3 herstellen können. Doch insgesamt war die Vorstellung des SVA zu bieder, um die Gegenseite ins Wackeln zu bringen. Dass bei ihm vier Stammspieler fehlten, wollte Schöttl weder als Erklärung noch als Ausrede heranziehen.

Manch einer habe wohl noch die Ergebnisse aus der Vorsaison im Kopf gehabt. Da hatte Adelshofen den SCM zweimal hergespielt. Davon war man diesmal weit entfernt. Schöttl bezeichnete die Niederlage als zu hoch, mahnte aber eindringlich: „Solche Vorstellungen dürfen wir uns gar nicht mehr erlauben.“ (Hans Kürzl)