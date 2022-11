Bedient: Spielertrainer Matthias Strohmaier sah anfangs gute Ansätze, am Ende verlor sein Team aber völlig verdient gegen Aufstiegsaspirant Landsberg. – Foto: Sven Leifer

"Haben zu viele Fehler gemacht": Hallbergmoos steckt weiter unten fest 18. Spieltag in der Bayernliga Süd - das Spiel am Freitagabend: Landsberg darf nach zwei Pleiten in Serie wieder jubeln

Es sind düstere Zeiten beim VfB Hallbergmoos, der mit nur acht Punkten zwar immer noch nicht auf dem einzigen Abstiegsplatz in der Bayernliga Süd steht, aber dennoch ganz tief im Abstiegsstrudel steckt. Dabei hatte das Team von Spielertrainer Matthias Strohmaier in den Anfangsminuten gegen favorisierte aber zuletzte strauchelnde Landsberger gut in die Partie gefunden. Während die Hausherren eine Großchance zur Führung liegen ließen, halfen sie auf der Gegenseite bei den Toren von Sascha Mölders (12.), Alessandro Di Rosa (40.) und Nikola Negic (90.+3) kräftig mit. Strohmaier sah trotz des sechsten Spiels in Folge ohne Sieg auch Positives, kündigte für den Winter aber knallharte interne Analysen an: "Wir müssen uns in der Winterpause komplett hinterfragen", machte der 28-Jährige deutlich.

Matthias Strohmaier (Spielertrainer VfB Hallbergmoos): ...zum Spiel:

"Wir sind sehr gut reingekommen und hatten eine große Chance aufs 1:0, die müssen wir nutzen. Sowas wäre in unserer Situation elementar wichtig, sich in solchen Aktionen Selbstvertrauen zu holen. Das haben wir verpasst und dann haben wir leider zu viele Fehler gemacht und Landsberg, die ja selbst in einer sehr großen Drucksituation waren, damit aufgebaut. Nach dem 2:0 haben sie es souverän nach Hause gespielt, auch wenn's hier und da eng war. Mit einem Anschlusstreffer hätte vielleicht nochmal was passieren können. Letztendlich war der Sieg für Landsberg aber völlig verdient. Sie sind uns einfach in vielen Bereichen deutlich überlegen gewesen, sowohl was die Handlungsschnelligkeit als auch die fußballerische Qualität betrifft. Da sind sie einfach eine Liga über uns."