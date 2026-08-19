»Haben zu viel beschönigt«: In Schalding droht die Stimmung zu kippen

Meistens den berühmten Schritt zu spät: Michel Schiedermair (li.) und die Schaldinger machten sich gegen Geretsried das Leben selbst schwer. – Foto: Simon Eiler

Das hat gesessen: Trotz Regenswetters und einem aus niederbayerischer Sicht eher unattraktiven Gegner kamen am gestrigen Dienstagabend über 600 Zuschauer an den Reuthinger Weg, um den SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd zu sehen. Die meisten von ihnen wandten sich nach 90 Minuten mit enttäuschten Mienen ab. Mit 1:5 war der SVS gerade gegen den TuS Geretsried untergegangen. Eine Mannschaft, mit der man sich im grün-weißen Lager eigentlich auf Augenhöhe wähnt. Ein Heimsieg hätte es also werden sollen - aber es wurde ein Debakel! Eine Niederlage, die nachhallt bei den Schaldingern...

Das nackte Ergebnis allein lässt die Alarmglocken schrillen, noch mehr aber vielleicht die Art und Weise. Geretsried brauchte wahrlich keine Galavorstellung, um locker zu fünf Tore zu kommen. Zum wiederholte Male offenbarte der SVS eklatante Mängel im Defensivverhalten. Abstimmungsfehler, Unzulänglichkeiten - das hatte schlicht nichts mit Bayernliga zu tun. Sehr gut vorstellbar, dass die Schaldinger ob der frischen Eindrücke gegen Geretsried und bereits 15 Gegentreffern insgesamt im Abwehrbereich noch einmal nachjustieren. Stichwort: Last-Minute-Transfer.

Schwarz zieht seine Konsequenzen daraus und kündigt einen Kurswechsel an: "Wir werden unsere Vorgehensweise anpassen. Wir müssen mit allem was wir haben, unser Tor verteidigen und in erster Linie hinten den Laden dicht kriegen. Auf das kommt es im Abstiegskampf an! Wir brauchen viel mehr Leidenschaft und Leben am Platz. Das sind Themen, die in erster Linie bei mir liegen. Aber es braucht auch Spieler, die diese Vorgaben mit Leben füllen."

Eines ist aber auch klar: Panik muss am Reuthinger Weg keine ausbrechen. Noch ist nicht viel passiert, es sind erst sechs Spieltage in der Bayernliga Süd absolviert. Die Warnschüsse waren deutlich, jetzt gilt es aus Schaldinger Sicht, die Lehren daraus zu ziehen. "Ich bleibe dabei: Ein erstes Startfazit kann man Ende August ziehen", beschwichtigt Schwarz demnach auch und hofft auf den Befreiungsschlag am Samstag beim Aufsteiger in Schwabmünchen. Ein Dreier beim Tabellenletzten, und die grün-weiße Welt sähe schon wieder deutlich freundlicher aus. "Ich vertraue weiter meiner Mannschaft. Wir haben gute Charaktere im Team, das sind alles gute Jungs. Sie haben das Herz am rechten Fleck. Freilich haben wir in einigen Bereichen Defizite, das lässt sich nicht leugnen. Daran müssen und werden wir hart arbeiten", betont Schwarz abschließend.