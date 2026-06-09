"Haben zu jedem Zeitpunkt an unsere Chance geglaubt"

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Als der Ball am Samstag ein letztes Mal ruhte, war in Gaildorf nichts mehr gewöhnlich. Der TSV hatte den SC Urbach mit 7:1 besiegt, doch das Ergebnis war nur die Ziffernfolge eines größeren Augenblicks: Nach 30 Spieltagen, 77 Punkten und einem Rennen, das erst auf der Zielgeraden entschieden wurde, ist Gaildorf Meister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Zum ersten Mal steigt der Verein in die Landesliga Württemberg, Staffel 1 auf. Es war Triumph, Erleichterung und Abschied in einem Moment.

Der Druck löst sich vor der Pause

Lange trug dieser letzte Spieltag noch die Schwere einer Prüfung. Vor 250 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Jeremias Thürigen blieb es gegen den SC Urbach bis kurz vor der Pause 0:0. „Der Druck ist dann natürlich immer größer geworden“, sagt Spielertrainer Philipp Kees gegenüber FuPa. Dann löste Viktor Solodkyi in der 42. Minute den Knoten, Angelo Tulino legte in der 45. Minute nach. Aus dem Zittern wurde Kontrolle, aus Kontrolle ein Meisterlauf: Robin Fritz traf in der 49. Minute, Leon Max Koppenhöfer in der 68., Taner Tokalakoglu in der 77. und Serkan Uygun in der 83. Minute. Urbach verlor erst Valmir Thaqi, dann Bennet Fietkau mit Gelb-Rot. Pawlos Kirmanis erzielte noch das 6:1, ehe Philipp Kees per Foulelfmeter in der Nachspielzeit das 7:1 setzte. Danach, sagte Kees, seien „alle Dämme gebrochen“ und auch Tränen geflossen, weil die Last einer ganzen Saison abfiel. Ein Rennen, das keinen Fehler verzieh

Die Meisterschaft war kein Spaziergang, sondern ein Duell von außergewöhnlicher Dichte. Gaildorf gewann 25 seiner 30 Spiele, spielte zweimal unentschieden, verlor dreimal und schloss mit 107:37 Toren ab. 77 Punkte bedeuteten am Ende nur einen Punkt Vorsprung auf den SV Allmersbach, der mit 76 Zählern, 91:32 Toren und 25 Siegen ebenfalls eine Saison spielte, die in vielen anderen Jahren zum Titel gereicht hätte. „Die Tabelle sagt eigentlich alles“, sagte Philipp Kees. Gaildorf habe „eine brutale Saison“ gespielt und 77 von 90 möglichen Punkten geholt, trotzdem sei die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden worden. Dass Allmersbach es „ebenfalls verdient gehabt hätte“, schmälert den Gaildorfer Triumph nicht, sondern erhöht seinen Wert. Kees sprach von Nuancen. In solchen Nuancen liegt oft das Wesen eines Meisters: nicht im Glanz allein, sondern in der Beharrlichkeit, die auch an engen Nachmittagen nicht nachlässt, wenn andere längst wanken würden. Das entschied Gaildorf im Juni. Die schwierigen Tage gehören dazu Dass der TSV Gaildorf diesen einen Punkt rettete, war auch deshalb bemerkenswert, weil die Saison nicht nur aus rauschenden Siegen bestand. Der Start mit dem 8:2 gegen die SGM Kreßberg gab die Richtung vor, das 4:1 beim SV Allmersbach im Oktober war ein frühes Signal, später folgten Rückschläge wie das 2:3 gegen den TSV Schornbach, das 0:0 gegen den VfL Mainhardt und in der Rückrunde das 1:5 gegen TURA Untermünkheim sowie das 1:2 gegen den TSV Nellmersbach. Kees verschwieg diese Dellen nicht. „Wir haben zu jedem Zeitpunkt an unsere Chance geglaubt, auch als die Ergebnisse zur Mitte der Rückrunde plötzlich ausblieben und wir eine schlechte Phase hatten.“

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Ein Verein trägt diesen Aufstieg Der Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, ist für Gaildorf mehr als ein sportliches Ergebnis; er ist ein Eintrag in die Vereinsgeschichte. Zum ersten Mal erreicht der TSV diese Ebene. Philipp Kees sprach deshalb nicht nur von Freude, sondern von Dankbarkeit gegenüber einer Gruppe, die den Anspruch nicht in Parolen, sondern in Arbeit übersetzte. „Jeder Spieler hat für das große Ziel gekämpft“, sagte er. Besonders hob er seine Trainerkollegen Basti Hägele und Mike Straube hervor, dazu die Offiziellen Sabine Maier, Giuseppe Tulino und Marius App, die aus seiner Sicht „einen erheblichen Anteil“ am Erfolg haben. Solche Sätze sind im Amateurfußball keine Pflichtübungen, sondern Hinweise auf die verborgene Statik eines Vereins. Ein Meistertitel entsteht nicht nur in Strafräumen, sondern auch an Trainingsabenden, in Besprechungen und in jenen Diensten, die selten Applaus erhalten, aber den Boden bereiten, auf dem ein Samstag wie dieser überhaupt möglich wird. Dort wächst Erfolg beständig weiter. Zwischen Mallorca und Landesliga Die Feier begann nicht erst mit dem Abpfiff, aber dort fand sie ihre Erlaubnis. Am Samstag folgte die große Abschlussfeier im Vereinsheim, am Sonntag ein Weißwurstfrühstück, am Dienstag ein weiterer gemeinsamer Abend. Zum Saisonausklang fliegt die Mannschaft nach Mallorca. Der Verein, der gerade Geschichte geschrieben hat, gönnt sich also auch die leichten Bilder eines schweren Erfolgs. Zugleich richtet sich der Blick auf die Landesliga. Der TSV hat Etienne Lasorko, Joel Siede, Umut Demir und Elvan Beyer verpflichtet; Luca Schönwälder wechselt zur SK Fichtenberg. Besonders reizvoll werden für Gaildorf die Lokalspiele gegen den SSV Schwäbisch Hall, gegen den der TSV vor zwei Jahren im Aufstiegsrennen knapp unterlag. Philipp Kees sagte, er sei gespannt auf seine „neue Perspektive als Zuschauer am Seitenrand“. Das klingt gelassen, doch auch nach Wehmut, denn wer eine Mannschaft so weit geführt hat, sieht in jedem künftigen Spiel auch ein Stück eigener Arbeit in anderer, bleibender Form weiterleben.

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