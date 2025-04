"Haben Wucht nach vorne": Heimstetten fertigt Haching II 6:0 ab

Der SV Heimstetten schießt sich den Frust von der Seele. Nach einer enttäuschenden Hinrunde zeigt sich der SVH aktuell in Topform. Dagegen war die SpVgg Unterhaching II einfach nur noch desaströs.

Hinterher sind die Fußballer des SV Heimstetten noch gemeinsam zum Pizzaessen gegangen – in Neuried, wo der Bayernligist zuvor im Kellerduell bei der SpVgg Unterhaching II angetreten war. Und anders als bisweilen, wenn das Team beisammensitzt, mussten die Torschützen diesmal keinen ausgeben, was vermutlich eine weise Entscheidung war. Schließlich wäre es andernfalls ein allzu feuchtfröhlicher Abend geworden.

Denn im Duell bei der Drittliga-Reserve schossen fünf verschiedene Heimstettner einen ungefährdeten 6:0-Kantersieg heraus. „Das war ein richtig guter Auftritt von uns“, lobt Trainer Roman Langer, dessen SVH nunmehr vier Siege am Stück eingefahren hat. Dadurch hat sich der Vizemeister, der nach einer missratenen Hinrunde in den Tabellenkeller gerutscht war, mittlerweile wieder etwas Luft verschafft im Abstiegskampf.

Als Hauptgrund für den Höhenflug hat Langer schon vorige Woche die deutlich entspannte Personalsituation benannt. So kann der SVH in Neuried zum fünften Mal hintereinander die gleiche Viererkette aufbieten – „und das merkt man einfach“, betont der Coach. Darüber hinaus hat sich seine Elf zuletzt in einer regelrechte Tormaschine entwickelt. Oder wie es Langer ausdrückt: „Wenn wir ins Laufen kommen, haben wir Wucht nach vorne.“