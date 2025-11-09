„Haben wir uns selbst eingebrockt“: TuS Holzkirchen kommt gegen Zorneding nicht über Remis hinaus

Nach dem 1:1 gegen Zorneding bleibt der TuS Holzkirchen zwar ungeschlagen, verpasst aber wertvolle Punkte im letzten Heimspiel des Jahres.

Holzkirchen – Das letzte Heimspiel des Jahres verlief so gar nicht nach dem Geschmack des TuS Holzkirchen. Die Grün-Weißen kamen am Samstag bei trübem Herbstwetter an der Haidstraße nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Zorneding hinaus. „Es war kein gutes Spiel von uns“, gibt TuS-Coach Orhan Akkurt zu. „Das haben wir uns heute selbst eingebrockt. Das Ergebnis ist leistungsgerecht, auch wenn wir einige Großchancen vergeben haben.“

Dabei musste der TuS-Coach am Samstag auf Bastian Eckl (Urlaub) verzichten. Für ihn kam Fabio Sabbagh nach längerer Verletzungspause zu seinem Startelf-Comeback. Zuletzt stand der Neuzugang vom SV Heimstetten Ende August in der TuS-Anfangsformation. Zudem agierten die Grün-Weißen erneut aus einer Dreierkette heraus, bestehend aus Lukas Krepek, Alexander Zetterer und Maximilian Avril. Rückkehrer Robert Manole saß zunächst nur auf der Bank. Auch Alpay Özgül und Tobias Bebber blieben anfangs draußen.

Die Grün-Weißen legten durchaus forsch los. Nach gerade einmal acht Minuten prüfte Zetterer den Gäste-Keeper mit einem wuchtigen Schuss, doch Michael Pohn im Zornedinger Tor parierte stark. Wenig später kam Sabbagh im Strafraum zu Fall. Die Folge: Elfmeter für den TuS. Gilbert Diep hämmerte den Ball unhaltbar ins Kreuzeck zur 1:0-Führung nach zwölf Minuten. „So wie er den reingenagelt hat, dachte ich, dass wir jetzt endlich da wären“, sagt Akkurt.

Dennoch verlieh die frühe Führung seinen Schützlingen nur bedingt mehr Sicherheit. „Wir hatten einfach viel zu viele Stockfehler drin.“ Einer davon geschah nach rund einer halben Stunde. Die Grün-Weißen verloren den Ball folgenschwer im Aufbauspiel, und Zornedings Jannik Ast zirkelte den Ball von der Strafraumgrenze zum Ausgleich ins Netz. Obendrein blieb Sabbagh der Pechvogel: Der Mittelfeldmann musste kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. „Das ist ganz bitter“, bestätigt der TuS-Coach. Für den Rückkehrer dürfte das Fußballjahr damit gelaufen sein.

Im zweiten Abschnitt drückten die Holzkirchner noch einmal kräftig aufs Tempo. Allerdings ohne zählbaren Erfolg. „Wir hätten da noch ein Tor machen müssen.“ Die beste Chance vergab wohl Elias Schnier, der sich nach rund 60 Minuten gekonnt über die linke Seite durchsetze, dann aber am Zornedinger Keeper scheiterte. So blieb es beim mageren 1:1-Remis. „Wir haben wieder Unentschieden gespielt. Das ist beschissen“, betont Akkurt. „Aber wir dürfen uns nichts einreden lassen, schließlich sind wir seit acht Spielen ungeschlagen.“ Vor dem letzten Spiel vor der Winterpause in der kommenden Woche gegen Töging ergibt das in der Tabelle einen starken dritten Platz.