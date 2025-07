»Haben vieles vermissen lassen«: FC Amberg bezwingt Etzenricht

Die Amberger scheinen in der Vorbereitungsphase auf einem guten Kurs zu sein und spielen der gestern gezeigten Form wohl eine führende Rolle in der anstehenden Bezirksliga-Saison. Die Mischung in der neu gebildeten Formation stimmt. Wobei die Impulsgeber und Führungsspieler die beiden Spielertrainer Mario Zitzmann und Friedrich Lieder sind. Sie werden von den Routiniers wie Mario Schmien, Benjamin Burger oder Maximilian Witzel bestmöglich unterstützt. Die jungen, nachrückenden Akteure geben über die volle Distanz Gas, bringen sich sich kämpferisch und mit Kreativität ein. Zitzmann selbst setzte mit seinem Treffer zum 2:0 wenige Minuten vor dem Schlusspfiff auch den Haken hinter dem verdienten Erfolg bei diesem kurzfristig anberaumten Testspiel. In seiner typischen Art, nach einer Standardsituation eine zu kurze Abwehr nutzend. Die Führung besorgte zuvor Jannik Meier, der sich in einem Zweikampf im Etzenrichter Strafraum kraftvoll durchsetzte und im Fallen geschickt den jungen Ludwig Steinhilber im SVE-Tor keine Chance ließ. 65 Minuten waren da gespielt.

Etzenricht Coach Andy Wendl übte entsprechend Kritik über diese wiederum in Hälfte zwei nicht überzeugende Vorstellung und sagte: „Leider konnte ich ein weiteres Mal nur mit einer Hälfte zufrieden sein. Im zweiten Durchgang haben wir vieles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren viel zu passiv, haben im Passspiel unzählige Fehler gemacht und somit den Zugriff auf das Spiel unnötigerweise aus der Hand gegeben.“ 45 Minuten stand die SV-Deckung sicher, ließ nur einen gefährlichen Torschuss – von Matthew Carswell aus vollem Lauf (28.) abgegeben – zu. Eigene Gelegenheit der Gastgeber gab es deren zwei. In der 7. Minute feuerte Chris Ermer aus kurzer Entfernung über die Latte und in der 44. Minute tankte sich Bastian Schreml durch und wurde vor dem Amberger Tor in letzter Sekunde ausgebremst.Seine Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt absolviert der SV Etzenricht am kommenden Samstag. Da sind die Nordoberpfälzer zu Gast beim Kreisligisten TSV Detag Wernberg. Der FC Amberg probt am gleichen Tag in Schwend gegen den ASV Burglengenfeld aus der Landesliga Mitte.