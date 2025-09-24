»Haben verinnerlicht, dass man für den Erfolg hart arbeiten muss«

"Desto besser es läuft, desto mehr Spaß macht Fußball“, lacht der Routinier, der am heutigen Mittwoch seinen 36. Geburtstag feiert. Hagl, Past und Kameraden sind den hohen Erwartungen bisher eindrucksvoll gerecht geworden. "Individuell haben wir zweifellos eine Top-Truppe, aber es ist jetzt nicht so, dass wir die Gegner in Grund und Boden spielen. Es gab schon mehrere Spiele, die durchaus anders ausgehen hätten können. Wir haben aber verinnerlicht, das man für den Erfolg hart arbeiten muss. Neulich hat unser Goalgetter Kenny Sigl beispielsweise weit in der eigenen Hälfte einen Ball abgegrätscht. Genau das sind die Kleinigkeiten, die oft entscheidend sind. Zudem sind wir eine richtig Einheit und harmonieren hervorragend. Auch das ist extrem wichtig, um im Sport etwas reißen zu können“, sagt Zischler, der Woche für Woche zu den Konstanten im Spiel der Truppe von Chefanweiser Sebastian Maier zählt. Trotz der tollen Zwischenbilanz zeigt sich der Routinier sehr bodenständig: "Es ist bislang top gelaufen, die Saison ist aber noch relativ jung und wir haben noch 22 Spiele vor der Brust. Es kann also noch sehr viel passieren und wir müssen weiter Woche für Woche absolut fokussiert bleiben. Natürlich wollen wir aber bis zum Schluss vorne mitmischen."







"Ich bin vor knapp eineinhalb Jahren geholt worden, um der Truppe mit meiner Erfahrung zu helfen. Mir macht es bei diesem Traditionsverein richtig Spaß und auch die Zusammenarbeit mit meinen beiden Trainerkollegen Sebastian und Johannes Maier ist top“, verrät der Wahl-Niederbayer, der sich langsam aber sicher auch mit dem Ende seiner bewegten Karriere beschäftigen muss: "Irgendwann ist es vorbei und ich bin vermutlich schon auf die Zielgerade eingebogen. Ich spiele aber immer noch sehr gerne und tue unglaublich viel dafür, um nach wie vor meine Leistung zu bringen. Ich will es aber nicht übersehen und nicht irgendwann nur mehr auf den Platz stehen, weil ich mir einen gewissen Namen erarbeitet habe. Daher werde ich nur noch von Jahr zu Jahr schauen, wie lange meine Reise als aktiver Fußballer noch geht.“