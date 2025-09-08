Die beste Chance für Gräfelfing hatte Maximilian Betz. Aber auch er blieb am Sonntag glücklos. – Foto: Dagmar Rutt

„Haben verdient verloren": Gräfelfing mit deutlicher Niederlage in Neuhadern

Der TSV Gräfelfing muss sich dem FC Neuhadern geschlagen geben. Es war damit die siebte Niederlage in Folge gegen Neuhadern.

Der Kunstrasenplatz am Wolkerweg in Neuhadern bleibt für den TSV Gräfelfing ein schwieriges Pflaster. Letztmals beim FC Neuhadern gewonnen haben die Wölfe am 31. Mai 2015. Seitdem setzte es dort sechs teilweise heftige Niederlagen – und am Sonntag kam die siebte hinzu. „Wir haben verdient verloren, auch wenn das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist. Sie hatten die bessere Spielveranlagung und einen 17-Mann-Kader mit viel Qualität“, sagte TSV-Trainer Andreas Gries nach der 0:5-Pleite gegen die Mannschaft von Trainer Dario Casola. Sein eigenes Team hat aktuell mit Personalproblemen zu kämpfen und tut sich seit dem Kreisliga-Aufstieg noch etwas schwer. „Das macht sich gegen so einen starken Gegner dann bemerkbar“, musste Gries feststellen.

Die hohe Niederlage war nicht von Beginn an abzusehen. „Die Anfangsphase war eigentlich recht ausgeglichen, da war es ein offener Schlagabtausch", sagte der TSV-Coach. Die Gastgeber waren mit einem Lattenschuss gefährlich, auf der Gegenseite scheiterte der Gräfelfinger Angreifer Maximilian Betz einmal am Pfosten und einmal am gegnerischen Torhüter.