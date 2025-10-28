"Haben Unterschiedsspieler, die in der Liga nichts verloren haben"

Türkspor Heidenheim dominiert die Kreisliga A3 Ostwürttemberg nach Belieben. Elf Spiele, elf Siege, 45:13 Tore – die Bilanz ist beeindruckend. Trainer Denis Enes Werner erklärt im FuPa-Interview, warum Erfolg für ihn kein Zufall ist, wie seine Mannschaft tickt und weshalb der Spaß am Spiel über allem steht.

FuPa: 11 Spiele, 11 Siege – was ist das Geheimnis hinter diesem perfekten Saisonstart in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg? Denis Enes Werner: Es gibt kein großes Geheimnis, sondern ganz viel Vertrauen in unseren Weg, in unseren Plan und ineinander. Jeder glaubt daran und bringt sich mit Überzeugung ein. Wir bleiben demütig, arbeiten hart und verlieren dabei nie den Spaß. Der Weg ist das Ziel, und wir wollen gemeinsam etwas aufbauen.

FuPa: Welche taktischen oder spielerischen Prinzipien prägen Ihr Team in dieser Saison? Denis Enes Werner: Wir wollen mutigen und aktiven Fußball spielen – mit und gegen den Ball. Jeder weiß genau, was der Plan ist und was er zu tun hat. Das gibt uns Sicherheit und Klarheit in unserem Spiel.

FuPa: Wie erklären Sie sich die Dominanz Ihrer Mannschaft – ist es vor allem die individuelle Qualität oder das Kollektiv, das den Unterschied macht? Denis Enes Werner: Ganz klar das Kollektiv. Wir haben sicher viele Unterschiedsspieler, die in dieser Liga nichts verloren haben, aber unsere Stärke liegt darin, wie sehr wir als Mannschaft funktionieren. Wir wissen, dass Dominanz nur dann etwas wert ist, wenn sie auf Teamgeist und Demut basiert.

FuPa: Wie schaffen Sie es, die Mannschaft trotz des Erfolgs weiter zu motivieren und nicht in Zufriedenheit zu verfallen?

Denis Enes Werner: Indem wir uns immer wieder daran erinnern, warum wir das Ganze machen: weil wir den Fußball lieben. Es ist ein Privileg, jeden Tag auf dem Platz stehen zu dürfen, und das wissen die Jungs. Wir wollen dankbar, aber auch hungrig bleiben. Erfolg ist schön, aber er darf uns nicht bremsen. Wir wollen uns weiterentwickeln – Schritt für Schritt – und den Spaß, die Leidenschaft und die Demut bewahren, die uns bis hierher gebracht haben.

FuPa: Welchen Anteil hat die Teamchemie und die Stimmung in der Kabine an diesem Lauf?

Denis Enes Werner: Ein großer Erfolg entsteht nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem in der Kabine. Die Jungs halten zusammen, gönnen einander alles und pushen sich gegenseitig. Dieses Wir-Gefühl ist unbezahlbar – das ist der wahre Motor unseres Erfolgs.

FuPa: Gab es in den bisherigen Spielen Momente, in denen Sie besonders stolz auf Ihre Mannschaft waren?

Denis Enes Werner: Ich bin ehrlich: Ich war auf jedes Spiel stolz. Aber natürlich gab es Partien, die ganz besonders waren – vor allem die, die wir in den letzten Minuten oder durch Jungs von der Bank entschieden haben. Das zeigt, wie stark unsere Teamchemie ist. Jeder versteht seine Rolle, und die Spieler auf der Bank wissen, sie sind keine Auswechselspieler, sondern Spielentscheider. Ich sage das immer – und die Jungs leben genau das vor. Dieses Miteinander und Vertrauen macht mich als Trainer unglaublich stolz.

FuPa: Mit elf Punkten Vorsprung auf Gerstetten – ist die Meisterschaft schon ein Thema in der Mannschaft?

Denis Enes Werner: Nein, ganz ehrlich, das ist für uns momentan kein Thema. Wir wissen, wie schnell sich im Fußball Dinge verändern können. 11 Punkte klingen gut, aber sie sind nichts wert, wenn man nachlässt. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen einfach unseren Weg weitergehen, so wie bisher: mit Demut, Leidenschaft und voller Überzeugung. Wenn wir das beibehalten, kommt alles andere von alleine.

FuPa: Wie schätzen Sie das kommende Spiel gegen den SV Bissingen ein – eine Pflichtaufgabe oder eine potenzielle Stolperfalle?

Denis Enes Werner: In dieser Liga gibt es keine einfachen Spiele. Bissingen ist eine gute Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Gegen uns ist jeder besonders motiviert, weil wir Erster und noch ungeschlagen sind. Deshalb müssen wir voll fokussiert bleiben und unser Spiel mit Überzeugung durchziehen.

FuPa: Gibt es Spieler, die sich in dieser Saison bislang besonders weiterentwickelt oder überrascht haben?

Denis Enes Werner: Ich finde, die ganze Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Jeder Einzelne hat Schritte nach vorne gemacht, und genau das macht uns stark. Wir wachsen als Team – nicht über Einzelspieler –, und das ist das Schöne an der Entwicklung.

FuPa: Wie wichtig ist es für Sie, auch in der Breite stark zu bleiben, um bei Verletzungen oder Sperren weiter auf Topniveau zu spielen?

Denis Enes Werner: Die Kaderbreite ist enorm wichtig. Jeder Spieler hat verstanden, dass jedes Spiel seine eigene Geschichte schreibt und wir für jede Situation unterschiedliche Charaktere brauchen. Wir haben viele Jungs, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, und jeder weiß, seine Zeit wird kommen. Genau das macht uns als Team so stark.