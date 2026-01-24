"Haben unsere Ziele nicht erreicht"

Andrés James Marina Martin, Trainer der Landesliga-Frauen des FC Frauenweiler, macht den FuPa Baden Wintercheck.

Leider wurden unsere Ziele nicht erreicht. Mit vier Niederlagen in einer Saisonhälfte sind es die meisten seit unserer Gründung 2020.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

In der Winterpause haben wir zwei Nachwuchsspielerinnen bekommen, die wir jetzt „step by step“ im Team integrieren werden.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Da es schon zu erwarten war, dass unsere Landesliga 3 die stärkste von allen vieren sein wird, finde ich sind alle Favoriten im oberen Drittel. Uns hätte ich natürlich zwischen den ersten drei Platzierungen gesehen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Da diese Saison als Qualifikationsrunde für die neue Landesliga Baden 2026/27 gilt, möchten wir den 3. Platz erreichen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Favoriten sind für mich Spanien, Portugal und Frankreich.