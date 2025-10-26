"Haben unsere Klasse ausgespielt" - Gifhorn bleibt Zuhause eine Macht

„Mit den äußeren Wetterbedingungen war es ein zähes Spiel, muss ich sagen. Wir sind die ersten 15 Minuten gar nicht ins Spiel gekommen“, erklärte Ringe nach dem Spiel. Sein Team habe die Partie zunächst „auf die leichte Schulter genommen“, was zu „sehr vielen Ungenauigkeiten und Fehlpässen“ führte. Vahdet startete aggressiv und setzte früh unter Druck – bis ein kapitaler Torwartfehler den Verlauf der Partie drehte.

„Der Torhüter macht zweimal einen vermeidbaren Fehler, muss dann auch mit Rot runter vom Platz“, schilderte Ringe. Nur kurz danach nutzte Gifhorn die Überzahl konsequent aus: Jovan Hoffart traf zum 1:0 (17.), Julio Rodrigues erhöhte per traumhaftem Freistoß auf 2:0 (30.). „Ein wunderschönes Tor, da hat er gezeigt, was er für eine Schusstechnik hat“, lobte der Trainer.

Nur kurz gezittert

Nach dem Seitenwechsel kam Vahdet per Foulelfmeter durch Armagan Kücük (47.) zwar kurz heran, doch Gifhorn antwortete prompt. „Dann zeigt sich unsere Qualität“, so Ringe. „Wir haben das dritte Tor richtig erzwungen. Der Torhüter von Vahdet hält zweimal Weltklasse, aber dann ist Simone da – wie es sich für einen Mittelstürmer gehört.“ Simone De Gaetani stellte auf 3:1 (55.), ehe Justin Cimino nach schöner Kombination über die Luczkiewicz-Brüder zum 4:1-Endstand traf (64.).

„Wir haben hinten nichts mehr zugelassen und hätten auch noch zwei, drei Tore mehr machen können“, bilanzierte Ringe zufrieden. „Es war ein verdienter Sieg gegen eine Mannschaft, die sich in Unterzahl tapfer gewehrt hat. Aber wir haben am Ende unsere Klasse ausgespielt.“

Mit dem Erfolg wahrt der MTV Gifhorn seine makellose Heimserie und bleibt an der Tabellenspitze dran. „Wir haben wieder drei Punkte, eine weiße Weste zu Hause – das ist wichtig“, so Ringe. „Jetzt gilt der Fokus dem nächsten Spiel in Northeim – das wird wieder eine ganz andere Geschichte auf dem Kunstrasen.“

Tabellarisch bleibt Gifhorn auf Rang zwei und rückte nach dem Spielausfall von Vorsfelde bis auf einen Punkt am Tabellenführer heran. Vahdet hingegen verlor zum dritten Mal in Serie und bleibt knapp über dem Strich.