„Haben unsere Hausaufgaben gemacht“ – Upfer Buam schaffen Sprung in Relegation

Der SC Unterpfaffenhofen (in Rot) im Spiel gegen den TSV Oberalting (in Grau). – Foto: Hans Kürzl

Die Upfer Buam sichern sich mit dem Sieg gegen Oberalting den Relegationsplatz zur Bezirksliga. Das Hinspiel gegen Lenggries steigt am Dienstag.

Der SC Unterpfaffenhofen darf weiter auf den Aufstieg in die Bezirksliga hoffen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn gewann ihr letztes Saisonspiel gegen den TSV Oberalting souverän mit 4:0 (2:0) und geht mit Rückenwind in die Relegation. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Zorn. Lange hielt die Erleichterung aber nicht an. Bis zum möglichen Aufstieg warten auf die Upfer Buam noch mindestens vier schwere Spiele.

In der ersten Relegationsrunde trifft der SCU auf den Lenggrieser SC. Das Hinspiel findet bereits am Dienstag um 18.30 Uhr in Lenggries statt. Am Freitag um 18 Uhr steigt im heimischen Waldstadion das Rückspiel. Sollte Unterpfaffenhofen weiterkommen, wartet anschließend der Relegant aus der Münchner Kreisliga.

Vor einigen Wochen war Oberalting selbst noch ein Rivale im Kampf um den Relegationsplatz. Nach sieben sieglosen Spielen in Folge, darunter sechs Niederlagen, rutschten die Aubachtaler jedoch ins Tabellenmittelfeld ab. Die Hoffnung des SC Weßling auf Schützenhilfe des Landkreis-Rivalen erfüllte sich nicht. Gegen den Aufstiegsaspiranten blieb Oberalting zu harmlos.

Der SCU kontrollierte die Partie mit einem konzentrierten Auftritt und ließ den Sieg nie ernsthaft in Gefahr geraten. Till Steinert stellte mit einem Doppelpack vor der Pause die Weichen auf Erfolg (30./40.). Fünf Minuten nach Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Jacqueline Heß aus Olching machte Konrad Wanderer mit dem 3:0 alles klar. Danach konnte Zorn einige Stammspieler für die anstehenden Relegationsspiele schonen. In der Schlussminute traf Roberto Machada da Silva zum 4:0-Endstand für die Upfer Buam. (Dirk Schiffner)