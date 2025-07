Kein Durchkommen: Die Garmisch-Partenkirchner beißen sich in der zweiten Halbzeit an der Grünwalder Defensive die Zähne aus. – Foto: Andreas Kögl

„Haben uns zu viele Schnitzer erlaubt": 1. FC verliert Auftakt gegen Grünwald Schwache zweite Hälfte

1. FC Garmisch-Partenkirchen bricht beim TSV Grünwald in der zweiten Halbzeit ein. Das lag auch an zu vielen Unaufmerksamkeiten.

So hat sich Markus Ansorge sein Pflichtspieldebüt als Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen nicht vorgestellt. Mit 2:4 ging dieses jedoch gegen den TSV Grünwald verloren. Die Gäste erlaubten sich am Samstagnachmittag zu viele Unaufmerksamkeiten, um zum Auftakt der Landesliga etwas Zählbares mitzunehmen. „In der Defensive haben wir uns zu viele Schnitzer erlaubt und im Angriff sind wir zu leichtfertig mit unseren Möglichkeiten umgegangen.“ Der Start in die Partie verlief noch vielversprechend. Die FC-Fußballer schienen Ansorges Spielphilosophie schon zu großen Teilen verinnerlicht zu haben. „Vollgas“ lautete das Motto der Werdenfelser, die den Bayernliga-Absteiger permanent unter Druck setzten. Oft schon an deren eigener Strafraumgrenze standen sie den Platzherren auf den Füßen. Nicht selten war der Ball spätestens auf Höhe der Mittellinie wieder in ihren Reihen. Moritz Müller zielte nach 16 Sekunden knapp am kurzen Pfosten vorbei – der erste Warnschuss.

Laris Stjepanovic bringt Grünwald in Führung – Leugner erhöht Doch plötzlich stand es 1:0 für den Gastgeber. Der TSV steuerte in Überzahl in Richtung FC-Tor zu, Laris Stjepanovic vollendete das perfekte Zuspiel per Vollspann. Ein Treffer, der nachhallte. Die Dominanz der Garmisch-Partenkirchner war dahin. Grünwalder wurde stärker und zeigte sich vorne als Meister der Effektivität. Ein FC-Ballverlust unweit des eigenen Strafraums, dann ging es schnell. Milan Zargar eroberte das Leder, passte quer zu Daniel Leugner, dessen Direktabnahme im Netz zappelte.