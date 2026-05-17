„Haben uns würdig verabschiedet“ – Oberweikertshofen verliert gegen Rain

Der SC Oberweikertshofen (in Blau) im Spiel gegen den TSV Rain/Lech. – Foto: Bogdan Kramliczek

Der Absteiger unterlag dem TSV Rain/Lech im letzten Saisonspiel. Eine unglückliche Rote Karte nach einem Stolperer besiegelte die Niederlage.

Der letzte Auftritt des SC Oberweikertshofen in der Landesliga war sinnbildlich für die gesamte Saison: ordentlich gespielt, einige Top-Chancen herausgearbeitet – und am Ende doch verloren. Mit 1:4 (1:2) zog der Tabellenletzte gegen den TSV Rain/Lech den Kürzeren. Trotzdem stellte SCO-Trainer Paolo Maiolo nach der Partie fest: „Wir haben uns würdig verabschiedet.“

Dabei ging es zunächst überhaupt nicht gut los für die Gastgeber. Bereits in der 1. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, doch SCO-Keeper Marco Dzwonik parierte. Sechs Minuten später war er dann jedoch chancenlos, als Eric Adam zur Führung für Rain traf (7.).

In der Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Oberweikertshofen kam zu einigen guten Möglichkeiten, Zählbares brachte aber erst ein Standard: In der 37. Minute setzte Dominik Widemann einen Freistoß aus 25 Metern in den Knick. „Ein Traumtor“, schwärmte Maiolo nach der Begegnung. Und Widemann war damit drauf und dran, seinem Ex-Verein im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz so richtig wehzutun. Doch Rain schlug noch vor der Pause zurück: Dennis Lechner traf zum 2:1 (43.).

Bei dem knappen Pausenstand war noch alles offen. Doch kurz nach Wiederanpfiff kippte die Partie endgültig. Erst erhöhte Tino Joerss auf 3:1 (49.). Dann musste Oberweikertshofens Moritz Leibelt nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. „Eine unglückliche, aber berechtigte Karte“, meinte Maiolo. Leibelt war gestolpert und in den durchbrechenden Angreifer gefallen – dem Schiedsrichter blieb keine andere Wahl. „Dann war es für uns natürlich gelaufen“, so Maiolo.

In der Folge erhöhte Rain durch Robin Böhm auch noch auf 4:1 (76.). Zur Aufstiegsrelegation reichte der klare Sieg aber dennoch nicht. Weil Pfaffenhofen sich in Hollenbach nach anfänglichen Schwierigkeiten keine Blöße gab, muss Rain in der neuen Saison den nächsten Anlauf zur Bayernliga-Rückkehr starten. (Thomas Benedikt)