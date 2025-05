"Haben uns vorgeführt" – Porz sinnt auf Revanche gegen Wegberg-Beeck

Die SpVg Porz ist zurück in der Spur. Drei Spiele ungeschlagen, darunter ein überzeugender 2:0-Auswärtssieg bei Fortuna Köln II, haben die Lage im Abstiegskampf der Mittelrheinliga deutlich entspannt. Mit 30 Punkten auf Rang elf beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge inzwischen sechs Zähler. Am Sonntag (13 Uhr) empfängt das Team von Jonas Wendt nun den FC Wegberg-Beeck – eine Mannschaft, die zuletzt mit ihrer eigenen Form zu kämpfen hatte.

„Wir wissen natürlich, dass Beeck jetzt vier Mal am Stück verloren hat. Es waren aber auch Top-Gegner dabei“, relativiert Porz-Coach Jonas Wendt vor dem Duell. Dass Beeck als Fünftplatzierter nominell der Favorit ist, stellt er nicht in Frage: „Wegberg-Beeck ist eine absolute Top-Truppe und wir haben zu Hause nur die Chance gegen Beeck, wenn wir da wirklich an unser Leistungsmaximum kommen.“

Der klare 0:5-Hinspielverlust ist dem Trainer noch in Erinnerung. „Was sie mit uns machen können und wollen, das haben sie im Hinspiel gezeigt. Da haben sie uns vorgeführt“, so Wendt offen. Dennoch geht Porz mit Selbstvertrauen in die Partie: „Wir gehen mit breiter Brust in das Match, weil wir in uns stabil wirken und die Stimmung natürlich positiv ist. Das ist sehr, sehr wichtig.“