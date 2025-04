– Foto: Pressefoto Eibner

"Haben uns super verkauft": Weiden schnuppert an der Pokal-Sensation Mittelrheinligist unterliegt Drittligist Viktoria Köln nur knapp mit 0:1 Verlinkte Inhalte Mittelrheinpokal Viktoria Köln Weiden

Der Drittligist Viktoria Köln hat das Halbfinale im Mittelrheinpokal beim klassentieferen FC Teutonia Weiden mit 1:0 (1:0) für sich entschieden und steht damit im Endspiel des Wettbewerbs. Der Treffer des Tages gelang Serhat-Semih Güler kurz vor der Halbzeitpause. Weiden hielt kämpferisch dagegen und war dem Ausgleich in der Schlussphase mehrfach nahe.

Kölns Trainer Olaf Janßen rotierte nach der 1:3-Niederlage in der 3. Liga gegen den FC Ingolstadt kräftig durch und veränderte seine Startelf auf fünf Positionen. Dennoch übernahmen die favorisierten Gäste zu Beginn an die Kontrolle und erspielten sich früh erste Chancen. In der vierten Minute hatte Said El Mala die erste Möglichkeit, scheiterte jedoch an Teutonias Torwart Frederik Said. Auch fünf Minuten später behielt der Schlussmann im direkten Duell erneut die Oberhand.

Doch Weiden agierte keineswegs ausschließlich defensiv. Nach einem ersten Kopfballversuch in der zwölften Minute kam der Mittelrheinligist der Führung acht Minuten später noch näher: Ein Freistoß von Meik Kühnel klatschte an die Latte und sorgte für erste Aufregung in der Kölner Hintermannschaft. Insgesamt hatte die Viktoria zunächst Mühe, die engagierte Defensive der Gastgeber zu überwinden. Erst kurz vor dem Pausenpfiff gelang der Führungstreffer: Güler wurde per Steckpass in Szene gesetzt und verwandelte aus zentraler Position sicher zur 1:0-Führung (45.). „Wir waren da, glaube ich, mit dem Gedanken schon in der Kabine. Wenn wir das Tor nicht kassieren, dann wäre es für Viktoria noch schwieriger geworden“, so Zenk zum Gegentreffer zum denkbar schlechten Zeitpunkt. Zenk: "Wir haben uns super verkauft"