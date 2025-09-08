„Haben uns selbst geschlagen" – Unterpfaffenhofen verliert klar

Der SC Unterpfaffenhofen hat gegen Weßling verloren. – Foto: privat

Im fünften Spiel hat es nun auch den SC Unterpfaffenhofen erwischt. Beim SC Weßling setzte es für die Upfer Buam eine herbe 0:3 (0:0)-Auswärtsniederlage.

„Irgendwie haben wir uns selbst geschlagen“, meinte Uli Kaiser. Damit sprach der Unterpfaffenhofener Co-Trainer die vielen ungenutzten Torchancen an. „Das ist momentan unser Problem.“ Vergangene Woche beim 2:0 gegen Maisach blieb dies noch ungesühnt, doch ein Spitzenteam wie Weßling bestraft diese Nachlässigkeiten. In der ersten Halbzeit ließen Sturmtank Kharem Zelmat und seine Mitstreiter noch vier, fünf Hochkaräter ungenutzt.

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr SC Weßling SC Weßling SC Unterpfaffenhofen-Germering SC U-pfaffen 3 0 Abpfiff Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Michael Axthaler (Bad Kohlgrub) investierten die Hausherren etwas mehr ins Spiel. Die Folge: Sie belohnten sich nach 48 Minuten mit dem 1:0 durch Mika Langmann.