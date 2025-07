»Haben uns selbst aus dem Spiel genommen« - Hauzenberg misslingt Start

Im Schwabenstadion trafen am gestrigen Samstag der FC Gundelfingen und der FC Sturm Hauzenberg in der Bayernliga Süd aufeinander. Vor 626 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell, das von einem frühen Platzverweis für die Gäste geprägt war. In der 22. Minute sah Alexander Kretz nach grober Unsportlichkeit die rote Karte, was die Partie zugunsten der Hausherren beeinflusste. Kretz und Gundelfingens Achatz gerieten abseits des eigentlichen Spielgeschehens aneinander. Nach einem kurzen Gerangel soll Achatz seinen Gegenspieler provoziert haben – daraufhin ließ sich Kretz laut Schilderung des Linienrichters zu einem Tritt in die Waden hinreißen. Schiedsrichter Kenny Abieba zeigte daraufhin glatt Rot. Trotz der numerischen Überlegenheit tat sich Gundelfingen zunächst schwer. Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die Halbzeitpause. In der 66. Minute war es Yannick Maurer, der das 1:0 erzielte. Nur vier Minuten später erhöhte Elias Weichler mit einem spektakulären Fernschuss aus der eigenen Hälfte auf 2:0, als er den weit vor dem Tor stehenden Obermüller überwand. In der 89. Minute setzte Maurer mit einem weiteren Treffer den Schlusspunkt. Trotz der Bemühungen von Hauzenberg blieb der klare 3:0-Sieg für Gundelfingen bis zum Schlusspfiff bestehen. Die Gäste zeigten sich defensiv stark, doch die Tore der Hausherren waren letztlich zu viel für sie.

Hauzenbergs Coach Dominik Schwarz zog sein persönliches Fazit zum Spiel: "Gegen eine wie erwartet hoch pressende Gundelfinger Mannschaft sind wir in den ersten 20 Minuten gut in die Partie gestartet. Wir standen defensiv kompakt, waren wach in den Zweikämpfen und konnten auch nach vorne einige gute Aktionen setzen. Umso bitterer, dass wir uns in der 20. Minute durch eine völlig unnötige Undiszipliniertheit selbst schwächen. Das war ein klarer Bärendienst an die Mannschaft – gerade weil wir uns vorgenommen hatten, einen kühlen Kopf zu bewahren. In Unterzahl und bei hochsommerlichen Temperaturen war es anschließend extrem schwer, den Spielplan aufrechtzuerhalten. Trotzdem war die Partie bis zur Halbzeit weiter offen. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten wir sogar noch die große Möglichkeit, in eine 1-gegen-1-Situation mit dem gegnerischen Keeper zu kommen – doch der berühmte, letzte entscheidende Pass misslang. Nach dem Seitenwechsel verteidigten wir in einigen Momenten nicht mehr konsequent genug - so fiel dann auch das 1:0 für Gundelfingen. Besonders nach dem sehenswerten zweiten Treffer von Weichler war bei uns der Stecker gezogen und spätestens mit dem dritten Gegentor war das Spiel dann entschieden. Wir traten die Heimreise mit der Erkenntnis an, dass wir uns selbst aus dem Spiel genommen haben – und das ist sehr, sehr bitter. Grundsätzlich haben wir aber gesehen, dass wir auf einem guten physischen Level sind. Wir dürfen uns in Zukunft einfach nicht mehr durch solche Fehler selbst bestrafen. Sonst wird es in dieser Liga extrem schwer, Spiele erfolgreich zu gestalten."