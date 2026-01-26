„Haben uns nicht mit Ruhm bekleckert“: Kirchheim verliert Test gegen Aschheim

Der Landesligist kassiert eine Niederlage beim Bezirksligisten. Trainer Steven Toy sieht viele Verbesserungsmöglichkeiten für sein Team.

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben das erste Testspiel der Winterpause in den Sand gesetzt und beim Bezirksligisten FC Aschheim mit 1:3 (0:1) verloren.

„Das war typisch für den Start in die Vorbereitung – wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert und können viele Sachen ganz sicher besser machen“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy. Auf dem Kunstrasenplatz entwickelte sich ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, in dem die Akteure beider Teams darauf bedacht waren, unnötige Zweikämpfe zu vermeiden und den Ball laufen zu lassen.

„Es war wichtig, dass sich keiner verletzt – und für alle Beteiligten eine sehr gute Trainingseinheit“, befand Aschheims Coach Vincenzo Contento, der mit der Leistung seiner Elf sehr zufrieden war: „Wir sind die Sache zunächst mit viel Respekt angegangen, haben mit zunehmender Spielzeit aber mehr Sicherheit reinbekommen.“

Rückkehrer Teeo Pejazic brachte die Gastgeber in der 38. Minute mit 1:0 in Führung, Diego Contento ließ kurz nach dem Wechsel das zweite Tor folgen (53.), und der eingewechselte Mark Scholler – der 18-Jährige spielt sonst für die FCA-Reserve in der A-Klasse – erzielte das 3:0 (81.). Die Kirchheimer hatten mit gleich vier Aluminiumtreffern Pech und kamen durch Luca Mauerer erst in der Schlussminute zum Ehrentreffer.

Bei den Aschheimern standen in Abwesenheit von Stammkeeper Pascal Jacob je eine Halbzeit lang der nach seiner langen Verletzung wieder fitte Arben Kuqi und Maximilian Schmauß zwischen den Pfosten. Außerdem gab Mehmet Ekici sein mit Spannung erwartetes Debüt im FCA-Trikot. „Er hat’s gut gemacht und immer wieder Ruhe ins Spiel reingebracht“, freute sich Vincenzo Contento über das Mittelfeld-Debüt des Ex-Profis.

Beim KSC saßen neben Coach Toy und Torwarttrainer Sascha Jager drei A-Jugendspieler auf der Bank: Jerome Tesfaye kam nach der Pause, Max Gäßner und Velson Nishori spielten eine knappe halbe Stunde. Im Kasten vertrat Nicolas Beilhardt die etatmäßige Nummer eins Sebastian Kolbe. (guv)