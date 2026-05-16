"Haben uns mehr vorgenommen" Kreisklasse B Sinsheim +++ Cuma Fistikci und Türkspor Eppingen II stecken im Abstiegskampf +++ Am Sonntag in Elsenz liegt die Latte hoch von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Türkspor Eppingen II hat sehr gute Chancen sich in der Kreisklasse B zu halten. – Foto: Tobias Benz

Cuma Fistikci hat sich die Saison 2025/26 ganz anders vorgestellt. "Wir wollten im ersten Tabellendrittel mit dabei sein, das hat aber aus mehreren Gründen nicht funktioniert", sagt der Trainer von Türkspor Eppingen II. Der Aufsteiger hat drei Spieltage vor Schluss noch ein kleines Polster auf die Abstiegsränge und will das unbedingt verteidigen, um nicht direkt wieder in die Kreisklasse C runter zu müssen.

Die Probleme der ersten Mannschaft, die nach ihrer Kreisliga-Meisterschaft samt Landesliga-Aufstieg in der höheren Klasse kein Fuß vor den anderen bekommen hat und chancenlos wieder absteigen muss, haben sich zwangsläufig auf die Zweite ausgewirkt. "Es mussten immer wieder Spieler von uns hochgezogen werden, was du über eine so lange Saison einfach nicht kompensieren kannst", erläutert Fistikci. Die personellen Probleme waren zwischenzeitlich so groß, dass sich der 52-Jährige mehrfach selbst als Spieler auf die Bank gesetzt hat und beim 5:0-Sieg in Kirchardt sogar zu einem Kurzeinsatz gekommen ist. Er schmunzelt: "Da habe ich die Ehre bekommen ein paar Minuten zu spielen, ansonsten habe ich es aber erfolgreich geschafft, mich nicht einwechseln zu müssen." Der Coach und die Verantwortlichen waren folglich über weite Strecken der Saison gezwungen immer wieder Spieler zu "verpflichten", die eigentlich nicht mehr eingeplant waren.

Nun hilft aber nur noch die Situation anzunehmen wie sie ist und den Abstieg zu verhindern. Von den drei verbleibenden Partien ist die unmittelbar bevorstehende am Sonntag beim FV Elsenz die fraglos schwierigste. "Das ist eine junge Mannschaft, die über eine sehr starke Defensive verfügt", hält Fistikci viel von der Feiler-Elf, die für die kommende Saison womöglich ein Kandidat für noch weiter oben in der Tabelle ist. Der Türkspor-Coach meint weiter: "Der große Platz in Elsenz wird uns eher nicht entgegenkommen." Bei seiner Rechnung für den anvisierten Klassenerhalt sind für ihn vier Punkte mindestens nötig, besser sechs. Die nach Elsenz ausstehenden Begegnungen besitzen dafür jeweils einen Sechs-Punkte-Charakter. Gegen den SV Rohrbach/S. II und zum Abschluss beim SV Neidenstein können die Eppinger die noch nötigen Zähler einsammeln.