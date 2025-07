Wir haben uns letzte Saison etwas übernommen so wie ich es in der Winterpause bereits geschrieben habe. Wir haben eine neuformierte Mannschaft gehabt und zu Beginn der Vorbereitung gleich zwei schwerwiegende Ausfälle verbuchen müssen.

Wir haben mit die meisten Gegentore bekommen in der Liga und haben Spiele verloren, sowie zwei Mal das Derby gegen Forst. Und wir haben Spiele definitiv zu hoch verloren, das darf auf keinen Fall nochmals vorkommen.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?

In der Saison steht ein Generationenwechsel an, wir haben nur noch ein Spieler über 30 Jahren und der Durchschnitt beträgt 24 Jahre. Wir haben einige in die AH verabschiedet und dafür bekamen wir einige Jungs aus der A-Jugend, die von der Qualität sehr gut sind.

Wir werden uns finden müssen und aus den Teilen ein Ganzes machen – das geht nur gemeinsam.

Ich würde mir natürlich als Trainer einen besseren Tabellenplatz wünschen als letzte Saison und zudem nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Ich denke, der FV Wiesental II. Die formen seit Jahren eine gute junge Mannschaft, die sich punktuell jedes Jahr verstärkt. Man sieht Jahr für Jahr einen Prozess, der auch Spaß macht zuzuschauen und das sage ich nicht, weil es mein Heimatverein ist.

Nicht zu unterschätzen ist zudem der TSV Langenbrücken, der letzte Saison bereits oben mitgespielt hat.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Ich persönlich stimme diesem Trend zu, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir täglich bestrahlt werden mit Fußball, man da teilweise gesättigt ist und natürlich diese Preise die da gezahlt werden nicht mehr greifbar für den Normalbürger sind.

Früher hatte man Bundesliga, DFB-Pokal und noch die Champions League. Heute hat man Bundesliga, DFB-Pokal, Euro League, Conference League, CL, Klub-WM usw. Ich denke auch durch diese Wettbewerbe, die dazu gekommen sind, ist es alles einfach zu viel geworden. Dann kommen natürlich die Übertragungsrechte: Man braucht vier Anbieter, um alle Wettbewerbe zu sehen. Das ist einfach lächerlich und da geht's nur um den Profit und die Liebe zum Sport ist zweitrangig.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Was die U21 angeht, war ich da sehr positiv überrascht über die Spielweise und die Ergebnisse. Leider schade, dass sie den Pott nicht gewonnen haben. Ob sie zur Weltspitze gehören, würde ich mit einem vorsichtigen `Nein` beantworten, aber ich denke, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht.

Man sieht auch viele U21-Akteure, die sich nochmals in den Vordergrund gespielt haben, wie ein Woltemade, oder ein Nebel, der beim KSC ein Guter war und sich bei Mainz 05 nochmal enorm gesteigert hat. Und wenn auch Julian Nagelsmann diese Spieler in die A-Mannschaft integriert, wird man davon profitieren.