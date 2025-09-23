»Haben uns intensiv hinterfragt«: Weiden II will Bock umstoßen

Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Die SpVgg SV Weiden II ist in der Bezirksliga Nord zuletzt etwas außer Tritt geraten. Durch das Abrutschen auf Platz vier, schlüpft die junge Mannschaft vom Wasserwerk erstmal in die Rolle des Jägers. Mit einem Heimsieg gegen die SF Ursulapoppenricht am morgigen Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr) könnte das Rodler-Gefolge mit dem Tabellenzweiten FC Amberg gleichziehen und gleichzeitig dem Spitzenreiter FC Raindorf auf die Pelle rücken. Die Partie des 9. Spieltags wurde seinerzeit abgesagt, da der Platz in Ursulapoppenricht aufgrund von Regenfällen unbespielbar wurde. Und weil kein Flutlicht vorhanden ist, gab es zudem einen Tausch des Heimrechts.

Josef Rodler, Chefanweiser der SpVgg SV Weiden II, ist nicht zufrieden mit den jüngsten Auftritten: „Wir befinden uns zum ersten Mal seit meiner Amtsübernahme im August 2024 in einem kleinen Leistungsloch“, sagt er gegenüber FuPa, betont aber sogleich: „Solch eine kleine Delle ist aber auch ganz normal.“ Schließlich zählt die Weidener U23 zu den jüngsten Mannschaften der Liga: In der Entwicklung sind gewisse Rückschlage ganz normal. „Wir im Trainerteam sehen uns hauptverantwortlich dafür, den Bock wieder umzustoßen. Wir haben uns in den letzten zwei Tagen intensiv hinterfragt und nochmal über alles reflektiert. Wir hoffen, mit Veränderungen bei gewissen Stellschrauben den Bock wieder umstoßen zu können“, ergänzt Rodler, der sich seit Sommer ausschließlich um die „Zweite“ kümmert und daher nicht mehr zum Bayernliga-Kader der SpVgg SV zählt.





Die Aufgabe gegen den Liganeuling „Upo“ (10./16 Punkte) – gespielt wird auf Kunstrasen – schätzt der 32-Jährige folgendermaßen ein: „Upo ist eine gestandene Mannschaft und verfügt in allen Mannschaftsteilen über hohe Qualität. Sie werden uns sicherlich das Leben schwer machen.“ Nun gilt es, sich wieder auf die eigenen Stärken zu besinnen: „Wir wollen zu den Dingen zurückkehren, die uns ausgemacht haben: Siegermentalität und Leidenschaft. Wenn wir bereit sind, mehr zu investieren als der Gegner, dann ist alles möglich.“ Die von Sven Seitz trainierten Gäste haben sich mit Siegen gegen Vohenstrauß und Pfreimd ein wenig freischwimmen können. Daher fährt man ohne großen Druck nach Weiden. Wie eng das Feld zusammenliegt, zeigt die Tatsache, dass Upo bei einem Auswärtssieg sogar an den dann punktgleichen Weidenern vorbeiziehen würde.