"Haben uns in einen Rausch gespielt": Anrath zerlegt Anadolu im Pokal

Der SC Viktoria 07 Anrath hat im Kreispokal Kempen-Krefeld für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Mit einem deutlichen 6:1 (2:0) besiegte die Mannschaft von Trainer Daniel Steinmetz den favorisierten Anadolu Türkspor Krefeld und zog damit hochverdient in die dritte Runde ein.

Vor über 100 Zuschauern auf der Donkkampfbahn erwischte Viktoria Anrath einen Traumstart. Schon nach neun Minuten brachte Marvin Müller sein Team nach starker Vorarbeit von Tom Beckers in Führung. Es war der Auftakt zu einem intensiven Pokalfight, in dem die Gastgeber dem Tabellenführer der Kreisliga A mit aggressivem Pressing und unbändigem Einsatzwillen den Schneid abkauften.

Anadolu hatte zwar mehr Ballbesitz, doch Viktoria verteidigte mit Leidenschaft und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. In der 38. Minute belohnte sich Müller erneut, als er nach einem energischen Nachsetzen von Tobias Deutsch zum 2:0 einschob. Zuvor verhinderte Keeper Tim Hildebrandt mit einer Glanzparade gegen Clovis Fahn den zwischenzeitlichen Ausgleich (31.).

Anrath dreht auf

Nach dem Seitenwechsel kam Anadolu zunächst auf, und Semih Zeriner brachte seine Erfahrung ein: Ein direkter Freistoß aus 20 Metern landete sehenswert im rechten Winkel (48.). Doch Anrath antwortete postwendend. Nur fünf Minuten später traf Tom Beckers nach feiner Vorarbeit von Arlind Gashi zum 3:1 (53.) – die perfekte Antwort und der Knackpunkt der Partie.

Von da an war die Viktoria kaum mehr aufzuhalten. Müller machte mit seinem dritten Treffer bereits alles klar (59.), Moritz Stiepert erhöhte nach einer Kombination über Manuel Zander, Frehn, Tobias Deutsch und Benedikt Bergk auf 5:1 (71.). Der Schlusspunkt gehörte Joker Bergk, der nach einem langen Solo zum 6:1-Endstand traf (85.).

„Das war eine geschlossene und überragende Mannschaftsleistung“, lobte Anraths Trainer Daniel Steinmetz. „Wir haben Anadolu gar nicht ins Spiel kommen lassen, uns in einen richtigen Rausch gespielt. Mit so einem Ergebnis hätte niemand gerechnet.“

Er ergänzt: "Es passt so ein Stück weit in die aktuelle Entwicklung rein, die in den letzten zwei Jahren immer weiter nach oben geht. Mit dem Ergebnis hätte trotzdem niemand gerechnet, vor allem in der Höhe nicht."

Während Viktoria Anrath den Pokalabend ausgelassen feiern durfte, musste Anadolu einen überraschen deutlichen Dämpfer einstecken. Ein Gefühl, das die Elf von Ugur Karpuz nach herausragendem Saisonstart eigentlich nicht mehr gewohnt war, ist man derzeit sogar nach auf Kurs Durchmarsch Richtung Bezirksliga.

Anrath setzt somit vielleicht auch einen Fingerzeig für den Ligabetrieb und beweist, dass der derzeitige Tabellenführer alles andere als unverwundbar ist.