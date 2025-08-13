„Haben uns gut verkauft“ – Löwen bescheren Geiselbullach einen Abend für die Vereinsgeschichte

Geiselbullach – Es schien, als wollten Geiselbullachs Fans und Spieler den Abend nochmal so richtig in sich aufsaugen. Jeder Meter der Ehrenrunde wurde genossen, abklatschen mit den Zuschauern und Beifall inklusive. Dass der Bezirksligist gegen den TSV 1860 München mit 0:8 (0:3) verloren hatte, war da völlig egal.

Auf der mit 2100 Fans bis zum Anschlag gefüllten Sportanlage an der Schulstraße feierten die Bullacher sich selbst. Manch ein Spieler des Bezirksligisten rieb sich verwundert die Augen, weil seine Autogramme genauso begehrt waren wie die der prominenten Gegenspieler aus den 90 Minuten zuvor. Immer wieder pinselten sie ihren Namen auf Trikots und Fanschals.

Großes Programm rund um das Spiel

„Die Jungs haben sich das verdient“, erklärte der sichtlich gut gelaunte Spielertrainer Stefan Held. Dass das Ergebnis etwas weniger deutlich hätte ausfallen können – geschenkt. „Wir haben uns gut verkauft und als Verein gut präsentiert“, stellte er fest und meinte damit die Darbietung auf dem Feld ebenso wie das, was der Bezirksligist rund um die Partie auf die Beine gestellt hatte: Paletten als Zusatztribünen, die Vereinshymnen beider Klubs und als Zugabe noch die Bayernhymne beim Einlaufen der Mannschaften. „Das genießt Du natürlich“, sagte Held.

Der hatte seinem Team ein Aufwärmprogramm verordnet, das dem der Profis auf der anderen Platzhälfte in nichts nachstand. „Die Aufregung aus den Beinen schütteln“, bezeichnete es Held. In Ehrfurcht erstarrt sei man ganz sicher nicht. „Wenn der Anpfiff kommt, bleibt das Wettkampf, egal gegen wen es geht.“

Anerkennung vom Top-Torjäger

Das galt auch für den 25-jährigen Korbinian Risse, eigentlich als Torhüter die Nummer zwei hinter dem Spielertrainer. Gegen die Löwen stand er aber die meiste Zeit zwischen den Pfosten. „Klare Sache, dass der Korbi ran durfte“, betonte Held. Risse sei immer zuverlässig zur Stelle und ehrgeizig. „Wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können.“ Der rechtfertigte das Vertrauen mit einigen guten Paraden, die beim Publikum genauso viel Begeisterung weckten, wie es ein Ehrentreffer getan hätte. Und Risse bekam bei der Auswechslung auch noch seinen eigenen Szenenapplaus, als sich Held dann doch selbst noch ein paar Minuten gegen den Club gönnte, für den er in der Jugend gespielt hatte.