„Haben uns gewehrt" – Palzing-Coup gegen den Tabellenzweiten

Der SV Ampertal Palzing (grün) besiegte Walpertskirchen. – Foto: Jürgen Meyer

Der Abstiegskandidat setzte sich gegen Walpertskirchen durch. Fabian Radlmaier erzielte das entscheidende Tor in der 86. Minute.

Innenverteidiger Mirnes Gurbeta stabilisierte die Viererkette, Marcel Radlmaier sorgte für Präsenz im zentralen Mittelfeld, und Fabian Radlmaier avancierte einmal mehr zum Unterschiedsspieler in der Offensive. Zunächst glänzte aber Winterneuzugang Marzuk Shaban, der die Gäste nach einer Seitenverlagerung früh mit 1:0 in Führung brachte (4.). Palzing ließ im Anschluss wenig zu – und legte kurz vor der Pause noch nach. Da stocherte Fabian Radlmaier den Ball im Zentrum zum 2:0 über die Linie (44.). Der SVA war auf Kurs Auswärtssieg.

Eine klare Sache war das Aufsteigerduell zwischen den Gästen vom SVA Palzing und dem SV Walpertskirchen nur auf dem Papier. Auf dem Rasen hat der Abstiegskandidat aus Palzing den Tabellenzweiten ordentlich ins Schwitzen gebracht – und sich am Ende nicht unverdient mit 3:2 (2:0) durchgesetzt. Für SVA-Trainer Enes Mehmedovic kam der Erfolg weniger überraschend als vermutet: „Wir waren heute endlich wieder komplett. Und dann sind wir eine andere Mannschaft.“

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der SV Walpertskirchen – und kam zurück: Zunächst verkürzte Luca Fellermeier per Foulelfmeter (54.), ehe wenig später Martin Deutinger nach einer Ecke den 2:2-Ausgleich erzielte (61.). Das Spiel war wieder offen, Palzing wankte allerdings nicht. Mehmedovic – wegen Reklamierens mit Gelb-Rot der Trainerbank verwiesen – glaubte an seine Mannschaft. „Wir haben uns gewehrt“, so der SVA-Coach.

Und das wurde belohnt: In der 86. Minute brachte Fabian Radlmaier die Gäste mit seinem zweiten Treffer erneut mit 3:2 in Führung. Der Vorsprung hielt bis zum Schlusspfiff.

Der Jubel war groß – und wurde beim Blick auf die anderen Ergebnisse nur leicht getrübt: Da Konkurrent Kammerberg überraschend gegen den Spitzenreiter Nord Lerchenau gewann, beträgt der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze weiterhin acht Punkte. Palzing sendete dennoch ein deutliches Ausrufezeichen im Abstiegskampf.