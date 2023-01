"Haben uns die Runde anders vorgestellt" FuPa Baden Wintercheck +++ FC Germania Karlsdorf II

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Das Fazit fällt ziemlich schlecht aus. Sowohl die Spieler als auch ich haben sich was ganz anderes vorgestellt. Im Nachhinein sind ein, zwei Spiele sicherlich ärgerlich verloren gegangen, aber am Ende des Tages war die Leistung oft nicht gut genug. Gegen Ende kam dann wieder etwas Schwung rein, aber das war zu erwarten, wenn endlich alle Spieler wieder ins Training kommen.

In der Vorbereitung war das überhaupt nicht der Fall. Die Trainingsbeteiligung war im Vergleich zu sonst eine Riesen-Katastrophe. Erst gegen Ende konnte man ansatzweise zufrieden sein. Aus dem Grund ist es im Nachhinein nicht verwunderlich wie das Ergebnis ausfällt.

Andere würden sicher zufrieden sein mit 20 Punkten. Vor anderthalb Jahren war auch die Erwartungshaltung eine andere, da hätte man mit so einem Ergebnis sicher gut leben können. Heutzutage wird dann intern nur noch von einer Vorrunde gesprochen die „Okay“ war.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Ja leider. Mit Luis Antunes verlässt uns ein Spieler und wechselt zur ersten Mannschaft nach Oberhausen. Auf diesem Weg wünsche ich Luis nochmal alles Gute. Er war sowohl von mir als auch von der Mannschaft als Spieler und Persönlichkeit sehr geschätzt. Aus diesem Grund natürlich ein Verlust, der etwas schmerzt. Erfreulicherweise werden (so hoffe ich) einige Langzeitverletzte wieder zurückkehren. Das wird qualitativ die Mannschaft deutlich verbessern.

Des Weiteren hoffe ich auf zahlreiche positive Veränderungen. Aber nicht in Quantität, sondern in der Qualität der Leistungen meiner Spieler.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Auf diese Frage will ich gar nicht so sehr eingehen. Wir haben viele Dinge schlecht oder falsch gemacht. Das sieht man ja alleine an den Zahlen. Ich bin mir sicher, dass sich mit einer ordentlichen Trainingsbeteiligung vieles wieder verbessert. Eigentlich haben wir viele Fehler gemacht, die uns so nicht passieren.