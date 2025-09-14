„Haben uns die Aufgabe selbst schwer gemacht“-SVS verliert in Schwaig

Schon zu Beginn der ersten Halbzeit deutete wenig darauf hin, dass den Schaldingern heute ein Auswärtserfolg gelingen könnte. Bereits in der 3. Minute erzielte der von SVS-Trainer Köck im Vorfeld hervorgehobene Schwaiger Stürmer Ascher das 1:0. Nur drei Minuten später legten die Gastgeber nach: Ascher verlängerte per Kopf auf seinen Sturmkollegen Roth, der zunächst am Schaldinger Torhüter Herzig scheiterte, den Ball im Nachsetzen jedoch souverän zum 2:0 einschob. In der 13. Minute sorgte Ascher dann mit seinem Doppelpack für die zwischenzeitliche 3:0-Führung. Den Treffer leitete er zunächst selbst ein und vollendete dann ins kurze Eck. Nach diesem schwierigen Start fanden die Gäste aus Schalding allmählich besser ins Spiel. In der 21. Minute konnte Gallmaier, nach Vorarbeit von Dorfner zum 3:1 Pausenstand verkürzen.

Die zweite Hälfte begann aus Sicht der Gäste dann deutlich besser. Stahl, der nach der Pause eingewechselt wurde, sorgte direkt für vielversprechende Aktionen. Gleichzeitig zeigte Schwaig defensiv eine stabile Leistung. In der 64. Minute führte eine Aktion im Schwaiger Strafraum zum Foul an Stahl. Gallmaier schnappte sich den Ball und verwandelte zum 3:2-Anschlusstreffer. Das Tor wirkte wie ein Motivationsschub, sodass die Schaldinger nun zunehmend ins Spiel zurückfanden. Nur zehn Minuten später entstand erneut eine vielversprechende Gelegenheit für die Gäste. Stahl brachte den Ball ins Zentrum, Schnabel legte letztlich auf Gallmaier ab, dessen Abschluss jedoch knapp am Tor vorbei ging. Trotz der verpassten Chance war klar, dass die Köck-Truppe unbedingt noch einen Punkt erzielen wollte. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Schwaig durch Rohrhirsch das 4:2 perfekt. Schalding verliert damit das vierte Auswärtsspiel in Folge, eine Serie, die man jedoch am kommenden Samstag gegen Kottern wieder durchbrechen kann.

Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining): „Wir hatten einen sehr schlechten Start in die Partie. Nach 13 Minuten lagen wir zu Recht 0:3 zurück. Zu Beginn haben wir in Pressingsituationen wiederholt den Ball verloren und nicht konsequent in die Zweikämpfe gefunden. Es hat eine Weile gedauert, bis wir überhaupt einen Fuß auf den Platz gebracht haben. Nach einer Viertelstunde wurde es dann besser. Wir erzielten zunächst den Anschlusstreffer, steckten viel Energie in die Partie und kamen durch einen Elfmeter auf 2:3 heran. Wir hatten auch eine Riesenchance auf den Ausgleich zum 3:3, mussten aber gleichzeitig aufpassen, keine Konter zu bekommen. Leider kassierten wir dann in der letzten Minute das 2:4. Alles in allem haben wir uns die Aufgabe selbst so schwer gemacht, dass sie kaum noch zu lösen war. Die drei Gegentore innerhalb der ersten 13 Minuten waren entscheidend. Die Energieleistung danach war zwar gut, aber die ersten 15 Minuten waren schlicht inakzeptabel. Insofern ist die Niederlage auch gerechtfertigt.“