„Haben uns den Schneid abkaufen lassen“ – Neuried trotz schwacher Leistung weiter ungeschlagen

Der Bezirksligist TSV Neuried gewinnt bei der SpVgg Feldmoching mit 1:0. Trainer Thomas Hiechinger stört vor allem der Auftritt in Halbzeit eins.

Der TSV Neuried bleibt in der Wintervorbereitung ungeschlagen. Am Samstag setzten sich die Bezirksliga-Fußballer bei der SpVgg Feldmoching mit 1:0 (0:0) durch. „Es war wieder ein gutes Spiel zum Lernen“, resümierte TSV-Coach Thomas Hiechinger.

Er war besonders mit dem Auftritt seiner Elf in den ersten 45 Minuten nicht glücklich. „Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen, waren zu leise“, monierte Hiechinger. Die in der Bezirksliga Nord gegen den Abstieg kämpfenden Hausherren erarbeiteten sich ein leichtes Übergewicht, taten sich gegen die stabile Defensive der Gäste aber schwer. Die beste Chance der Neurieder verbuchte Peter Graf, der mit einem Volleyschuss am gut reagierenden SpVgg-Keeper scheiterte (32.).

Nach einer deutlichen Kabinenansprache von Coach Hiechinger agierten die Gäste aus dem Würmtal nach der Pause bissiger. Feldmoching versuchte sich mit einer härteren Gangart zu wehren, doch der TSV ließ sich davon nicht beeindrucken. Kurz vor dem Ende eroberten die Neurieder den Ball in der gegnerischen Hälfte. Graf scheiterte zunächst noch am Torwart, doch Mark Ziemann setzte den Abpraller zum Siegtreffer ins Netz. „So ein später Erfolg tut auch in der Vorbereitung gut“, sagte Hiechinger nach dem bereits dritten Testspiel des Winters.