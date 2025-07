"Haben uns das Leben selbst schwer gemacht"

Ein Abstieg bringt auch immer viel Veränderung mit sich. (sieben Abgänge und acht Neuzugänge allein in der ersten Mannschaft). Wir wollen den Schwung aus der Rückrunde in die neue Saison mitnehmen und in der B-Klasse oben mitspielen.

Zudem sind wir stolz nach drei Jahren SG wieder eine eigenständige zweite Mannschaft stellen zu können, was heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich ist.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Unser Meisterschaftsfavorit ist der FV Linkenheim, da sie letztes Jahr eine wahnsinnig starke Runde gespielt haben und nur aufgrund des direkten Vergleichs in die Relegation mussten und hier unglücklich scheiterten. Zudem ist fast die komplette Truppe beisammengeblieben und sie haben sich mit ihren Neuzugängen nochmals punktuell verstärkt.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Definitiv stimmen wir diesem Trend zu. Der Profi-Fußball wird tatsächlich immer mehr und mehr überkommerzialisiert, was dazu führt, dass viele wieder mehr Freude an den einfachen Dingen haben – wie sonntags dem Dorfverein mit Freunden, Bratwurst und Bier zuzuschauen. Der Amateurfußball ist einfach authentischer und nahbarer, während die Bundesliga für einige eher unattraktiver wird.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Fast! Der deutsche Fußball hat gerade mit Blick auf die U21-Vize-Europameisterschaft eine großen Schritt nach vorne gemacht. Allerdings fehlt gerade um die Topteams wie Spanien, Frankreich und Co. zu schlagen noch ein Stückchen, wie man in den letzten Spielen der DFB-Elf gesehen hat. Der Jugend gehört definitiv die Zukunft und wenn sich die jungen Talente weiter so entwickeln, kann Deutschland wieder ganz vorne mitmischen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich das alles in den kommenden Jahren entwickeln wird.