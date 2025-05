"Haben uns das anders vorgestellt"

Fünf Spieltage vor Schluss müssen die Kreisliga-Fußballer des FV Leutershausen ihren Blick nach unten richten. "Wir haben uns das Ganze anders vorgestellt", sagt Ricardo Guimaraes zum Abstiegskampf, in dem seine Mannschaft steckt.

Der FV-Trainer benennt die Probleme ohne Umschweife: "Wir bekommen keine Ruhe rein, haben einen kleinen Kader und jetzt steht auch noch ein größerer Umbruch bevor." Selbiger soll aber unbedingt in der Kreisliga vollzogen werden und dafür müssen noch ein paar Punkte her, sonst würde es nach sieben Jahren zurück in die Kreisklasse A gehen.

Am Sonntag gibt es die Gelegenheit zu dem sehnlichst erhofften Dreier gegen den fünftplatzierten SC Pfingstberg-Hochstätt (Anpfiff, 15 Uhr). Das danach folgende Restprogramm könnte schwieriger sein. Leutershausen hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand gegen Teams, die allesamt in der gleichen Tabellenregion beheimatet sind. "Die Ergebnisse zeigen, dass wir gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren können", sagt Guimaraes, der weiß, "dass wir jetzt punkten müssen, um sportlich die Liga zu halten."