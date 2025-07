„Haben uns dämlich angestellt“: Bendediktbeuern verliert Test gegen Waldram

Die DJK Waldram siegt im Test beim TSV Benediktbeuern mit 4:2. TSV-Coach Neumeier sieht für die Punktspiele noch Nachholbedarf.

Benediktbeuern/Waldram – Am Resultat gab es nichts zu kritteln. „Die Niederlage ist verdient, das Ergebnis spiegelt das Spiel richtig wieder“, fasst Thomas Neumeier, Trainer des TSV Benediktbeuern, das 2:4 gegen die DJK Waldram zusammen. „Wir wussten, dass wir viel Laufarbeit als Hausaufgabe bekommen würden, und das hat die Mannschaft überraschend gut gemacht.“

Die Gäste nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. „Wir hatten die erste Halbzeit gut unter Kontrolle, haben den Ball in den eigenen Reihen laufen lassen“, stellt DJK-Trainer Benedikt Buchner fest, dessen Team folgerichtig in Führung ging: Nach feinem Querpass von Luca Faganello schob Luca Hensel zum 1:0 (25.) ein. Der TSV glich in der 37. Minute aus: Bernd Guggemos verwandelte einen Handelfmeter zum 1:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste mit einem schnellen Doppelpack davon: Neuzugang Johannes Bahnmüller trat den Ball nach Rückpass seines Bruders Jonathan (ebenfalls neu bei der DJK) aus 20 Metern flach zum 1:2 (49.) ins Netz. Vier Minuten später erhöhte Faganello per Elfmeter auf 3:1. „Bei den Gegentoren haben wir uns sehr dämlich angestellt“, monierte TSV-Coach Neumeier. „Da war die Fehlerquote sehr hoch, die Situationen hätten wir frühzeitiger locker klären können. Das sollte uns in den Punktspielen nicht passieren.“

Zwar verkürzten die Gastgeber durch ein Eigentor von Matthias Stingl auf 2:3 (69.), der eingewechselte Kevin Ryan stellte in der 77. Minute jedoch den 4:2-Endstand her. „Insgesamt können wir zufrieden sein“, zog Benedikt Buchner ein positives Fazit. Vor allem in der ersten Halbzeit „sah das teilweise ganz gut aus. Leider haben wir um den Strafraum herum zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Unsere Abschlüsse waren nicht optimal.“