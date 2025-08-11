„Haben uns blöd angestellt" – Karlsfeld gibt spät den Sieg her

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat einen Heimsieg gegen Traunstein verpasst – weil er sich spät Gegentore fing.

Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten – zumindest in der Theorie. Für den TSV Eintracht Karlsfeld endete die Landesliga-Partie gegen den SB Chiemgau Traunstein erst nach 95 Minuten – und genau diese letzten Augenblicke kosteten den sicher geglaubten Sieg. Karlsfeld spielte nach komfortabler Führung nur 2:2. Das Remis fühlt sich wie eine Niederlage an.

Tatsächlich zeigte seine Mannschaft in der ersten Hälfte eine starke Leistung, ließ kaum Gelegenheiten zu und erspielte sich selbst gute Tormöglichkeiten. Schon in der 12. Minute brachte Jonas Kuhn die Eintracht in Führung: Der Schienenspieler zog von rechts nach innen, ließ einen Gegenspieler stehen und traf mit links ins kurze Eck.

„Wir haben uns sehr blöd angestellt“, ärgerte sich Karlsfelds Trainer Flo Beutlhauser. „Zur Pause müssen wir 4:0 vorne sein. Dann ist das Ding durch.“

Die Gastgeber gaben klar den Ton an. Immer wieder stellte der pfeilschnelle Kuhn die Defensive der Gäste vor große Probleme. „Mit einem sauberen ersten Kontakt hätte er zwei, drei weitere Tore erzielen können“, so Beutlhauser. In der 27. Minute dann die Riesenchance: Nach Foul an Christoph Traub zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – doch Fabian Barth vergab den Elfmeter.

In der 37. Minute wurde die Eintracht für ihre Überlegenheit dann doch belohnt. Traub vollendete zum 2:0 und sorgte für einen beruhigten Vorsprung zur Pause. Alles sprach für Karlsfeld.

Doch nach dem Seitenwechsel ein anderes Bild: Traunstein agierte nun aggressiver und übernahm das Kommando. „Sie haben sauber gedrückt, und wir hatten keine Entlastung mehr“, sagte Beutlhauser. Zwar ließ die Eintracht zunächst wenig zu – die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als alles zusammenbrach.

In der 91. Minute parierte Eintracht-Keeper Fabio Di Salvo zunächst noch stark gegen Moritz Fischer, beim wuchtigen Nachschuss von Elia Hufnagl war er jedoch machtlos. Das große Zittern begann. In der 95. Minute foulte Florian Schrattenecker im Strafraum, Hannes Kraus verwandelte den Elfmeter eiskalt zum 2:2-Endstand.

„Wir haben heute klar zwei Punkte liegen lassen. Das darf uns nicht passieren. Das Remis tut weh“, bilanzierte Trainer Beutlhauser. Viel Zeit zum Ärgern bleibt nicht: Bereits am Dienstag (18.30 Uhr) gastiert die Eintracht beim punktgleichen VfB Hallbergmoos.