„Haben uns alles kaputt gemacht“: Pipinsried verspielt 3:0-Führung

Während sich die Mannschaft des FC Pipinsried nach dem Match noch auf einige Runden zum Auslaufen begab, freuten sich die Ismaninger Spieler abseits des Spielfeldes wie die Schneekönige. Nicht zu Unrecht, denn sie hatten ihren Gast für dessen völlig indiskutable letzte 20 Spielminuten bestraft.

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat am Dienstagabend beim Match in Ismaning leichtfertig zwei Punkte verschenkt. Nach einer Stunde Spielzeit führten die Pipinsrieder verdient und souverän mit 3:0. Doch danach stellte die Mannschaft von Cheftrainer Sepp Steinberger das Fußballspielen ein. Die logische Folge: Das Spiel endete mit einem 3:3-Unentschieden.

Was sich bereits am Spieltag davor gegen Nördlingen angekündigt hatte, wurde nun von den Ismaningern vollendet. Bereits gegen Nördlingen legte der FCP eine 20-minütige Spielpause ein, die von den Nördlingern jedoch nicht bestraft wurde. Nun knallte es im Gehäuse der Gelb-Blauen in der Schlussphase gleich drei Mal, bei zwei Treffern sah FCP-Keeper Max Engl gar nicht gut aus.

Der Gast aus Pipinsried setzte seine Spielweise aus den Partien gegen Memmingen und Nördlingen zunächst weiter fort. Der Ball lief gut durch die Reihen, der Gegner wurde weitestgehend vom eigenen Tor ferngehalten, und in der Offensive wurden Chancen kreiert. Unter der Augen von Junglöwen-Trainer Alper Kayabunar – die Zweite des TSV München 1860 ist Gegner des FCP am kommenden Freitag – spielte Pipinsried wie aus einem Guss.

Und das, obwohl Trainer Steinberger sein Team erneut umstellte. Gegenüber dem Spiel am vergangenen Freitag standen Sebastian Keßler, Florian Gebert, Benedikt Wiegert und Angelo Mayer neu im Team. Einen Abbruch tat dies in keinster Weise. Die Tore von Florian Gebert (23.), Valdrin Konjuhi (45.) und Kubilay Celik per Elfmeter (57.) waren die logische Folge des bis dato starken Auftritts.

Mit Auswechslungen bricht die Statik

Allerdings brach die Statik des Pipinsrieder Spiels nach Auswechslungen nach einer Stunde langsam aber sicher in sich zusammen. Nachdem kurz nach dem 3:0 gleich drei Chancen auf ein viertes Tor innerhalb von Sekunden vergeben wurden, stellte der FCP alle Bemühungen ein.

„Wir haben uns selbst alles kaputt gemacht. Unser Plan ist zunächst voll aufgegangen“, so Coach Steinberger. Zunächst. In der 71. Minute spielte FC-Torwart Max Engl dem Ismaninger Serhil Shcherbyna den Ball in den Fuß, dieser musste das Spielgerät nur noch ins leere Tor einschieben. Beim 2:3 faustete der Pipinsrieder Schlussmann nach einer Ecke FCI-Akteur Fabian Streibl an – der Ball flog aus sehr kurzer Distanz ins Tor. Über den Ausgleichstreffer durch Alessandro Carzola (86.) wunderte sich niemand mehr.

Bisherige Ausbeute stellt nicht zufrieden

Beim FC Pipinsried stehen nach fünf Spielen zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage zu Buche. Unter dem Strich zu wenig für die ambitionierten Ziele der Ilmtaler. „Wenn man es mit Humor nehmen würde, haben wir gegenüber der vergangenen Saison gegenüber den Spielen in Kirchanschöring und Ismaning die besseren Ergebnisse erzielt“, so Steinberger mit bittersüßer Miene. In der letzten Saison verlor der FCP in der Rückrunde gegen beide Teams, heuer langte es zumindest jeweils zu einem Remis.

Dies kann und darf angesichts dieses Pipinsrieder Kaders und der ambitionierten Ziele nicht der Anspruch sein. Wiedergutmachung ist am kommenden Freitag im Match gegen den TSV 1860 München II angesagt. Und da werden erneut nur 70 Minuten guten Fußballs nicht reichen.