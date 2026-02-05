"Haben uns alles hart erarbeitet"

Wenn du nach 15 Spielen auf dem 1.Platz stehst, kannst du nur zufrieden sein. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung. Auch dass wir weiterhin im Pokal vertreten sind, macht uns sehr glücklich. Wir wissen aber auch, dass es nicht einfach war und wir uns alles hart erarbeitet haben.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Nein, es sind keine Veränderungen geplant. Wir müssen leider auf Chris Streib und Witold Szelag in der Rückrunde verletzungsbedingt verzichten. Diese Ausfälle schmerzen sehr, es ist auch nicht einfach diese Lücke zu schließen, zum Glück sind wir diese Runde etwas breiter aufgestellt, sodass es uns leichter fällt, die Ausfälle zu kompensieren.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Ich fand, dass viele Mannschaften in der Hinrunde eine sehr gute Phase hatten. Zu Beginn der Runde war ich sehr von Trescklingen angetan. Sie waren extrem unbequem zu bespielen und haben schönen, intensiven Fußball gespielt. Das kam glaube ich für viele überraschend.

Aber auch Weiler ist mir sehr positiv aufgefallen. Sie haben immer wieder Punkte geholt und selten mehrere Niederlagen in Folge kassiert.

Beeindruckend dann natürlich noch die beiden weiteren Aufsteiger Tiefenbach und Eppingen II, die sofort mit vielen Toren auf sich aufmerksam gemacht haben.

Die Kreisliga hat durch die Aufsteiger definitiv an Qualität dazu gewonnen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser Ziel ist es an die tollen Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen. Ich bin kein Freund von Rückrunden, die nach sieben, acht Spielen mit dem Ziel „egal ob wir Achter oder Zehnter werden“ zu Ende gespielt werden. Daher hoffe ich, dass wir bis zum Schluss an unseren Zielen arbeiten dürfen und diese am Ende auch erreichen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Grundsätzlich habe ich ein gutes Gefühl bezüglich der deutschen Nationalmannschaft. Wir können mit der Qualität in der Mannschaft das Halbfinale erreichen und dann ist natürlich alles möglich. Es wäre schön, wenn sich kein Spieler vor der WM verletzt dann kann die Mannschaft aus dem vollen schöpfen.

Zweite Mannschaft

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Durchweg positiv. Wir konnten uns als Aufsteiger gut in der neuen Spielklasse einfinden und haben bis zur Winterpause einen guten 6. Platz eingenommen. Wir sind klar mit dem Ziel nicht abzusteigen in die B-Klasse eingestiegen und können nach fünf siegreichen Spielen in Folge und 24 Punkten ohne großen Druck in die Rückrunde starten.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Nein, es bleibt alles beim Alten.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Eigentlich der FV Elsenz. Die Mannschaft war für mich in der kompletten Vorrunde die spielstärkste Mannschaft. Wir hatten in Elsenz überhaupt keine Chance und deutlich und hochverdienst mit 0:4 verloren.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir würden gerne den Flow aus der Vorrunde in die Rückrunde mitnehmen. Ein gesicherter Mittelfeldplatz wäre für uns ein toller Erfolg.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich denke, unsere Mannschaft ist noch nicht wieder in der Weltspitze angekommen. Aber die jüngeren Talente können uns mittelfristig wieder dahin bringen. Für mich gibt es keinen Topfavoriten, aber ich denke Spanien und Frankreich werden eine gute Rolle spielen.