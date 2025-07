"Haben unnötig Punkte liegen lassen": Germania Hoisten im Schnellcheck

Gibt es Veränderungen im Team? Nachname: Abgänge gibt es bei uns keine. Mit Yannick Höyng (SV Uedesheim) und Marc Loetzner (SG Grimlinghausen/Norf) konnten wir zwei Spieler zu uns zurück lotsen, die unsere Qualität nochmal auf ein anderes Niveau heben können. Des Weiteren konnten wir bereits im Winter in Anatoli Rutkovski (SF Vorst) und Pawel Kramer (letzte Station SV Uedesheim) zwei weitere Qualitätsspieler von uns überzeugen. In Oliver Schwarz, Sergej Marjan und Konstantin Skripnik konnten wir ebenfalls im Winter weitere routinierte Spieler verpflichten.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Nachname: Wir wollen effektiver im Angriff und konstanter in der Defensive werden.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Nachname: Natürlich unsere Neuzugänge, sie sollen, ähnlich wie unser Kapitän Max Spoelgen, Spielmacher Robin Höyng und Goalgetter Oscar Schwarz, Impulsgeber und Moderatoren in unserem Spiel werden.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Nachname: Es gibt immer Phasen, in denen es sportlich nicht läuft. Diese Phasen müssen überwunden werden. In solchen Situationen wollen wir dann mit Teambuilding und Trainingseinheiten entgegenwirken, die den Spaß am Sport nicht vergessen lassen.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Nachname: Konstanz. Die Qualität der Mannschaft spiegelt nicht ganz das Endergebnis in der Tabelle wieder. Wir haben unnötig Punkte liegen lassen.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Nachname: Unsere größten Unterstützer stehen am Spielfeldrand. Sie feiern mit uns, zittern mit uns und trauern nach Niederlagen mit uns. Ihre Anwesenheit bei jedem Heim- oder Auswärtsspiel ist die größtmögliche Unterstützung.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Nachname: Natürlich gibt es bei dem Thema Diskussionen. Glücklicherweise hat nicht jeder den gleichen Musikgeschmack. Das macht die ganze Sache in der Kabine aber auch interessant.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Nachname: Vielleicht das kuriose, aber schöne Tor von Lucas Jonen.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Nachname: Arda Bolat, der neu in den Mannschaftsrat aufgenommen wurde. Es gibt immer jemand anderen, der nicht zuhört.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Nachname: Klassisch: Wenn wir konstant Punkte einfahren. Wenn jeder im Kader mitzieht (Alle werden gebraucht).

Beantworte den FuPa-Schnellcheck für Deine Mannschaft

Wird geladen…

____

Folgt FuPa auf WhatsApp Zuletzt möchten wir nochmal auf den FuPa-WhatsApp-Dienst aufmerksam machen. Wer weder Facebook noch Instagram nutzt oder zusätzlich noch über einen weiteren Kanal FuPa-Nachrichten empfangen möchte, kann der Niederrhein-Community bei WhatsApp beitreten - hier gibt es alle Informationen.