"Haben unnötig Punkte liegen lassen" FuPa Baden Wintercheck +++ SC Siegelsbach

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Leider konnten wir unsere selbstgesteckten Ziele in der 1. Saisonhälfte nicht erreichen. Unser Ziel war es deutlich näher an den oberen Plätzen dran zu sein. Aufgrund der nicht ausreichenden Chancenverwertung haben wir in der Hinrunde einige unnötige Punkte liegen lassen.

Wenn ein Spieler für seine Entwicklung hervorgehoben werden müsste, wer wäre es und warum?

Für uns steht eindeutig die Leistung der gesamten Mannschaft im Vordergrund. Hervorzuheben wäre aber dennoch die Gruppe der jungen Spieler, die sich durch Einsatz, Fleiß und ihre persönliche Art hervorragend in die Mannschaft integrieren. Dies gelingt aber natürlich auch nur auf Basis der guten Zusammenarbeit und Bereitschaft der bereits etablierten Spieler, die jüngere Spielergruppe entsprechend zu führen.

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Es wird definitiv ein paar Highlights für unsere Spieler in der diesjährigen Vorbereitung geben. Da wir diese aber auch der Mannschaft noch nicht bekanntgegeben haben, bitte ich um Verständnis, wenn ich an dieser Stelle noch nicht allzu viele Details bekanntgeben möchte (schmunzelt).

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Im Fokus steht bei uns natürlich die Herausforderung die bereits oben genannten Schwächen abzustellen und unsere Leistungen weiter zu steigern. Wenn uns dies gelingt, sind wir überzeugt auch noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle hinaufklettern zu können, um zum Saisonabschluss zufrieden mit der Mannschaft und dem Verein auf diese Saison zurückblicken zu können.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Generell ist die vergangene WM in Katar natürlich ein heikles Thema. Enorme Menschenrechtsverletzungen in Kauf zu nehmen, nur um eine WM stattfinden zu lassen, kann ich natürlich in keiner Weise gutheißen. Ich hoffe, dass so etwas in der Zukunft hoffentlich ausbleiben wird und wir uns wieder an den grundsätzlichen Werten des Fußballs bei einer solchen Großveranstaltung erfreuen können.