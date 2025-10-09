 2025-10-02T08:44:29.515Z

Olchings Leon Heinzlmair (in Weiß) im Spiel gegen den TSV Gilching (in Rot).
Olchings Leon Heinzlmair (in Weiß) im Spiel gegen den TSV Gilching (in Rot). – Foto: Andrea Jaksch

„Haben um den Ausgleich gebettelt“ – Olching gibt 2:0-Führung aus der Hand

Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter

Der SC Olching hat es verpasst, die Tabellenführung zurückzuerobern. Im Nachholspiel beim TSV Gilching kam der SCO nicht über ein Remis hinaus.

Olching – Es stand Derby drauf. Es war Derby drin. Mit einem leistungsgerechten 2:2 (2:0)-Unentschieden trennten sich der TSV Gilching und der SC Olching am Dienstagabend. Lange Zeit sah das Team von SCO-Trainer Felix Mayer wie der glückliche Sieger aus. Doch ein Treffer in der Nachspielzeit bescherte den Gastgebern noch die Punkteteilung.

Di., 07.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SC Olching
SC OlchingSC Olching
2
2

Für die Olchinger fühlt sich dieses Unentschieden ein wenig wie eine Niederlage an. In den ersten 45 Minuten waren die Amperstädter das deutlich überlegene Team. „Unser Plan ist voll aufgegangen“, zeigte sich Mayer zufrieden. Früh kaufte man den Gilchingern mit aggressivem Pressing den Schneid ab. Nach sieben Minuten brachte Leon Heinzlmair den SCO in Führung. Nach einer Balleroberung und einer sehenswerten Ballstafette blieb der 21-Jährige vor dem Gilchinger Gehäuse eiskalt.

Olchinger lassen nach der Pause nach

Fünf Minuten später gelang den Olchingern nach diesem Muster fast das 2:0, doch Omer Grbic setzte das Spielgerät knapp neben das Tor. Nach einer halben Stunde durfte Grbic dann doch jubeln. Zunächst scheiterte Rückkehrer Luka Batarilo-Cerdic am TSV-Keeper, den Nachschuss vollstreckte Grbic (30.).

Nach Wiederbeginn wendete sich allerdings das Blatt. Die Gastgeber übernahmen das Zepter und drängten die Olchinger in deren Hälfte. Mehr als vereinzelte Entlastungsangriffe brachte die Mayer-Elf nicht mehr auf das sumpfige Geläuf auf dem Gilchinger Nebenplatz. Doch auch kämpferisch ließ der SCO von Minute zu Minute nach.

Unentschieden geht in Ordnung

Die Gilchinger Treffer sollten nur eine Frage der Zeit sein. Nach 70 Minuten eröffnete Jonas Engelhardt die Gilchinger Aufholjagd. „Wir haben es nicht geschafft, den Ball rauszubekommen“, war Mayer verärgert und ratlos zugleich. „Jeder hatte seinen eigenen Plan. Wir haben nicht das gemacht, was wir besprochen hatten. Wir haben regelrecht um den Ausgleich gebettelt.“

Fast schon bezeichnend, dass dieser in der Nachspielzeit dieses intensiven, rassigen Derbys (neun Gelbe Karten) fiel. Nach einer Flanke hielt Manuel Eichberg den Schädel hin und nickte zum 2:2 ein. Fast wäre den Gastgebern noch der Siegtreffer gelungen. Doch es blieb bei der letztlich leistungsgerechten Punkteteilung. (Dirk Schiffner)

Dirk SchiffnerAutor