"Haben trotz der Herbstmeisterschaft einen langen Weg vor uns"

Martin Rau, Sportlicher Leiter und Co-Trainer des Heidelberger Kreisligisten VfB Leimen, macht den FuPa Baden Wintercheck.

Wir sind mit der ersten Saisonhälfte zufrieden. Mit den meisten Toren und den wenigsten Gegentreffern stehen wir verdient auf dem 1. Platz und sind Herbstmeister geworden.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Trotzdem ist es noch ein langer Weg den wir vor uns haben, daher wollen wir wie bisher auch nur von Spiel zu Spiel denken.

Zur Rückrunde verstärkt uns Malek Örüm vom SV Schwetzingen, er wird unser junges Team mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

Des Weiteren kommt mit Louis Stürzl vom ASC Neuenheim ein junger talentierter Spieler, der aber auch die Zeit von uns bekommt den nächsten Schritt zu machen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Überrascht hat uns, dass der FC Dilsberg als Aufsteiger oben mitmischt.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir wollen den 1. Platz natürlich verteidigen, des Weiteren ist es weiterhin wichtig unsere Spieler einzeln und als Team weiterzuentwickeln.

Wir haben eine gute Mischung im Team und wollen mit ein paar erfahrenen, aber vor allem mit vielen jungen talentierten Spielern aus der Region den Weg weiterhin gehen und sie fördern.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich denke, dass Deutschland unter die Top Vier kommen kann. Um die WM zu gewinnen muss natürlich einiges zusammenkommen, trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir eine erfolgreiche WM spielen können.