„Haben spielerisch schöne Lösungen gefunden“ – Forstinning tankt Selbstvertrauen für Relegation

Der VfB Forstinning dreht einen Rückstand gegen den SV Bruckmühl und kann mit neuem Schwung in die anstehende Relegation starten.

Jetzt ist es fast amtlich: Der VfB Forstinning muss trotz des 5:2-Sieges im letzten regulären Heimspiel der Saison gegen den Fixabsteiger SV Bruckmühl wie bereits in der Saison 2022/23 in die Torturmühle der Abstiegsrelegation. Nachdem der FC Schwabing überraschend beim Ligazweiten TuS Geretsried gewonnen hat, kann der VfB die Relegationsränge nicht mehr verlassen.

Nach dem nun bedeutungslosen, finalen Spieltag am kommenden Samstag beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen folgt für den Landesligisten eine noch auszulosende Ausscheidung mit drei weiteren Vereinen und vier Partien in zwei Wochen, beginnend am 22. Mai. Die minimale Einschränkung der noch fehlenden Endgültigkeit betrifft die allerdings kaum mehr messbare Möglichkeit, noch als einer der zwei besten Tabellenvierzehnten die Relegation zu vermeiden.

Nach der Sportgerichtsentscheidung zu Gunsten des VfB in der Causa VfR Garching ging Forstinning mit dem Wissen um die absolute Notwendigkeit der drei Punkte in die Partie gegen Bruckmühl. Trotzdem erwischten die Gäste unter ihrem Trainer Mike Probst (ehemals SC Baldham-Vaterstetten) den besseren Start und führten durch Lennard Schweder nach einem Pass über die VfB-Abwehrkette hinweg mit 0:1 (15.). Bereits kurz davor hatte Schweder nach einem fast deckungsgleichen Angriffszug die Führung noch knapp verpasst.