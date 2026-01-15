"Haben sogar die meisten Tore der Liga geschossen"

Kai Moser, Sportlicher Leiter und Trainer des Mannheimer A-Ligisten ESC Blau-Weiß Mannheim, macht den FuPa Baden Wintercheck.
1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?
Ja unser Ziel war es besser als in der letzten Saison zu performen, das ist uns sehr gut gelungen. Platz 5 anstatt Platz 12 nach der Hinrunde. Wir sind deutlich stabiler in der Defensive und offensiv auch besser als in der letzten Saison, haben sogar die meisten Tore in der Liga geschossen. Wir haben kein Spiel deutlich verloren, das war speziell letztes Jahr leider in der Hinrunde noch öfters der Fall. Dennoch haben wir es versäumt in den letzten beiden Heimspielen die Hinrunde zu versüßen und auf Platz 3 abzuschließen. Das war sehr ärgerlich, weil wir besonders am letzten Spieltag nicht zu einer Normalform gekommen sind, was gereicht hätte, um dieses Spiel zu gewinnen.
2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?
Ja wir haben bereits im Herbst Robin Braun von der SpVgg Wallstadt dazubekommen, er wird ab der Vorbereitung komplett einsteigen. Mansor Abdo kam im November von Enosis Mannheim zu uns und hat bereits einige gute Spiele gemacht. Der dritte Neuzugang ist Damian Maier-Kumpukkattu. Er ist zurück nach Mannheim gezogen, spielte vor seinem Studium in Bielefeld bei der SG Hemsbach und VfL Neckarau und wird uns im Sturm verstärken.
3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?
Überraschend war tatsächlich nur der große qualitative Unterschied innerhalb der Liga.
4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?
Wir wollen uns weiterhin als Verein weiterentwickeln und als Team den bestmöglichen Tabellenplatz erreichen. Wir haben keinerlei Druck, werden aber dennoch alles reinwerfen, um eventuell noch oben anzugreifen. Spätestens nächste Saison wird das dann generell unser Ziel sein oben konstant dabei zu sein.
5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?
Der deutschen Nationalmannschaft ist wie bei jedem Turnier immer alles zuzutrauen, wenn alle Spieler ihr Potenzial abrufen.
Topfavorit ist für mich Spanien als amtierender Europameister, weil es ein sehr eingespieltes Team ist und Ausnahmespieler wie Yamal und Pedri sehr stark sind.