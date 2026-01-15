"Haben sogar die meisten Tore der Liga geschossen" FuPa Baden Wintercheck +++ ESC Blau-Weiß Mannheim Verlinkte Inhalte Kreisklasse A1 MA ESC BW MA Kai Moser

Kai Moser, Sportlicher Leiter und Trainer des Mannheimer A-Ligisten ESC Blau-Weiß Mannheim, macht den FuPa Baden Wintercheck.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht? Ja unser Ziel war es besser als in der letzten Saison zu performen, das ist uns sehr gut gelungen. Platz 5 anstatt Platz 12 nach der Hinrunde. Wir sind deutlich stabiler in der Defensive und offensiv auch besser als in der letzten Saison, haben sogar die meisten Tore in der Liga geschossen. Wir haben kein Spiel deutlich verloren, das war speziell letztes Jahr leider in der Hinrunde noch öfters der Fall. Dennoch haben wir es versäumt in den letzten beiden Heimspielen die Hinrunde zu versüßen und auf Platz 3 abzuschließen. Das war sehr ärgerlich, weil wir besonders am letzten Spieltag nicht zu einer Normalform gekommen sind, was gereicht hätte, um dieses Spiel zu gewinnen.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam? Ja wir haben bereits im Herbst Robin Braun von der SpVgg Wallstadt dazubekommen, er wird ab der Vorbereitung komplett einsteigen. Mansor Abdo kam im November von Enosis Mannheim zu uns und hat bereits einige gute Spiele gemacht. Der dritte Neuzugang ist Damian Maier-Kumpukkattu. Er ist zurück nach Mannheim gezogen, spielte vor seinem Studium in Bielefeld bei der SG Hemsbach und VfL Neckarau und wird uns im Sturm verstärken.