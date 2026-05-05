„Haben sie aufgefressen“: 1. FC Kollbach schlägt ASV Dachau II im Topspiel

Das Spitzenspiel war vor allem in der ersten Halbzeit umkämpft. In dieser Szene will Kollbachs Doppeltorschütze David Peschke (links) dem Dachauer Michael Pech den Ball abluchsen. – Foto: Ohl

Dem Spiel fehlten auf dem knochentrockenen und holprigen Platz zunächst vor allem Torraumszenen. Und was noch fehlte: das Benehmen einzelner Zuschauer, die Spieler und Schiedsrichter mit übelsten Schimpfwörtern belegten.

Mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse gegen den ASV Dachau II hat der 1. FC Kollbach seine Aufstiegsambitionen zur Kreisklasse unterstrichen. Grundlage für diesen fulminanten Erfolg war eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

Die einzige Torchance der ersten Halbzeit hatte der als Tabellenzweiter angereiste ASV, und die verwertete Kilian Knöferl mit einem Schuss aus 16 Metern (36. Minute). Der Rest der Partie spielte sich im Mittelfeld ab mit mitunter herzhaften Zweikämpfen.

Der Knackpunkt des Spiels war in der 48. Minute, als der ASV eine tausendprozentige Chance vergab und Simon Stadler im Gegenzug das 1:1 machte. Anschließend fuhr der Ergebniszug des Spitzenreiters ab, es trafen Leonhard Schmid (61.) und der auffällige David Peschke (63./84.).

„In der Halbzeit gab es die klare Vorgabe, alles in die Waagschale zu werfen“, so Kollbachs Spielertrainer und Torjäger Robert Friedrich. „Es war klar, dass wir dieses Spiel gewinnen, wenn uns der Ausgleich gelingt. Spätestens ab dann haben wir sie aufgefressen.“

ASV-Coach Patrick Belitz stellte ernüchtert fest: „Ein extrem bitteres Ergebnis für uns.“ Belitz freute sich über „eine gute erste Halbzeit“, ärgerte sich jedoch, dass seine Mannschaft kurz nach der Halbzeit das mögliche 2:0 nicht gemacht hatte. „Nach dem Ausgleich haben wir leider nicht mehr ins Spiel gefunden und alle unsere Grundtugenden vermissen lassen. Wir haben jeden Zweikampf verloren.“ Der Sieg für Kollbach sei absolut verdient. „Für uns gilt es jetzt, die Köpfe aufzurichten und die letzten drei Spiele positiv zu gestalten, was dann automatisch zum Relegationsspiel führen würde.“

Kollbach beendete die letzten beiden Spielzeiten jeweils auf Tabellenrang drei. Diesmal soll es endlich mit dem Aufstieg in die Kreisklasse klappen. „Das Trainerteam Robert Friedrich, Maxi Richter und Patsche Fischer macht einen super Job“, betont FC-Vorstandsmitglied Anton Steger. „Auch den Ausfall von Maxi Richter nach dessen Wirbelbruch haben wir als Team kompensieren können. Die Mannschaft und das Trainerteam bleiben, egal wie die Saison endet.“ Neuzugänge gebe es noch nicht.

Jetzt stehe eine „schlagkräftige Truppe“ auf Tabellenrang eins, „das ist für unseren kleinen Verein absolut super. Für die Entwicklung der letzten zehn Jahre müssen wir uns bei all den Trainern bedanken, die alle 100 Prozent im Sinne des Vereins gearbeitet haben.“

Steger wollte vor allem einen Namen nennen: Josef „ Eisi „Strohmeier, der im vergangenen Jahr leider plötzlich verstorben ist. Afrim Kolja, Mike Richter und Matthias Regiert hatten zudem das Traineramt inne.

ASV-Trainer Patrick Belitz ist – trotz der Niederlage – mit der bisherigen Saison sehr zufrieden. „Ziel war es, als Absteiger direkt ganz vorne in der Tabelle mitzumischen und mindestens die Relegation zu erreichen.“