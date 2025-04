Zurück im TuS-Kader: Alexander Zetterer (am Ball) könnte nach seiner Verletzung wieder auf dem Feld stehen. – Foto: Thomas Plettenberg

"Haben sehr gut trainiert": Wichtiges Heimspiel für Holzkirchen Fußball Bezirksliga

Energiegeladene Holzkirchner wollen am Samstag gegen Moosinning punkten, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen.

Es ist keine einfache Saison für den TuS Holzkirchen. Nach dem bitteren Abstieg aus der Landesliga Südost im Vorjahr würde es auch in der Spielzeit 2024/25 in der Bezirksliga Ost nicht einfach werden. Doch am vergangenen Samstag haben die Grün-Weißen beim Last-Minute-Ausgleich zum 2:2 in Ampfing gezeigt, wie viel Leben in der Mannschaft steckt. „Das hat richtig Energie freigesetzt", freut sich TuS-Trainer Sven Teichmann. „Wir haben in dieser Woche sehr gut trainiert." Ein großartiges Zeichen vor dem wichtigen Heimspiel gegen Moosinning an diesem Samstag um 14 Uhr.

Gut nur, dass pünktlich zum Saisonendspurt mit Alexander Zetterer ein absoluter Schlüsselspieler zurückkehrt. Unter der Woche durfte der Defensiv-Spezialist bereits bei der 3:5-Pleite der zweiten Mannschaft bei der SG Reisach in der Kreisklasse ran. Dort traf er prompt doppelt. Auch wenn es für den Vize-Kapitän wohl noch nicht zu einem Einsatz von Beginn an reichen dürfte, „ist er allein von seiner Präsenz für uns schon brutal wichtig“, betont Teichmann. Für Zetterer ist es auch das Ende seiner persönlichen Leidenszeit. Beim Rückrundenauftakt in Bad Endorf verletzte er sich am Oberschenkel und war seitdem zum Zuschauen verdammt. Holzkirchner wollen Abstand vom Relegationsplatz